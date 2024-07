SOCIAL : Les citoyens saint-martinois éligibles au chèque énergie !

Le dispositif d’attribution du chèque-énergie vient d’être annoncé par la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) pour le territoire de Saint-Martin.

La Collectivité de Saint-Martin informe la population que plus de 6000 foyers pourraient être éligibles sur conditions de ressources. Généralisé en 2018 pour remplacer les tarifs sociaux de l’énergie, le chèque énergie est une aide versée, sous conditions de ressources, pour aider les ménages concernés à régler leurs charges liées à la consommation d’énergie.

Le chèque-énergie bénéficie aux 20% des ménages français les plus modestes. Si pour les autres territoires l’attribution du chèque était jusqu’ici établie sur la base des données fiscales, les demandes devront à présent être formulées directement par les administrés. Les ménages éligibles bénéficient d’une aide comprise entre 48 € et 277 € pour payer leurs dépenses d’énergie (fourniture de gaz, facture d’électricité ou travaux de rénovation énergétique). Le chèque est nominatif, c’est-à-dire que le nom du bénéficiaire y est indiqué. Il est envoyé par courrier une fois par an au domicile du bénéficiaire.

L’administration fiscale établit la liste des bénéficiaires en fonction du ménage et de la composition du foyer déterminée en unité de consommation. La valeur des unités de consommation composant le ménage est calculée ainsi :

• La 1ère personne du ménage compte pour 1 unité de consommation,

• La 2èmepersonne du ménage pour 0,5 unité de consommation,

• La 3e et les suivantes pour 0,3 pour unité de consommation.

Pour Saint-Martin, la démarche ne peut pas être réalisée en ligne. Les candidats doivent utiliser un formulaire papier et contacter en premier lieu le numéro d’assistance au 0 805 204 805 ou utiliser la messagerie électronique suivante: https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/assistance

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter