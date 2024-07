RÉCOMPENSE : Jacques Hamlet mis à l’honneur par la Collectivité

Invité officiellement pour la première fois aux célébrations du 14 juillet, Jacques Hamlet de SOS Radio fut honoré au regard de son investissement associatif dans le domaine radiophonique, au sein de la communauté saint-martinoise.

La radio est un fil rouge dans la vie de Jacques Hamlet depuis son plus jeune âge. Il a fait ses débuts au Staten Island College de New York, où il a découvert sa « voix radiophonique ». De retour sur l’île, celui connu sous le pseudonyme Billy D a d’abord débuté comme DJ et a ensuite travaillé pour Radio Saint-Martin puis Radio Arago en Guadeloupe, avec son cousin Patou Piper. Ce parcours médiatique l’a amené à créer le 18 janvier 2009 une plateforme de communication nommée « ave Our Soul » (SOS Radio). Dès le début de l’aventure, sa vision de la station était de créer une rupture avec les autres radios associatives du territoire et devenir numéro un. Aujourd’hui, son programme Family Card a plus de 18.000 membres. La Radio propose 25 façons de se connecter, dont une application dédiée. SOS Radio est profondément ancrée dans la communauté, elle participe aussi à des événements annuels comme les élections ou encore le Black History Month et le salon du livre Book Fair. Devenue incontournable et très suivie, la matinale «Talking Point» a à son actif plus de 15.000 heures de diffusion. Dans le cadre des célébrations du 14 juillet dimanche dernier, Jacques Hamlet a reçu le certificat de reconnaissance de la Collectivité de Saint-Martin pour son engagement associatif dans le secteur des médias. Ce dernier a tenu à remercier le président Louis Mussington déclarant : “Vous êtes le premier à reconnaitre le talent”. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter