CYCLONE CHIDO – MAYOTTE / Action et solidarité : répondre à l’urgence humanitaire

La Collectivité de Saint-Martin, par la voix de son président Louis Mussington et du conseil territorial, exprime son soutien aux Mahorais frappés par le cyclone Chido le 14 décembre dernier.

“Tous les leviers d’action doivent être mobilisés pour venir en aide aux Mahorais” : dans cet esprit de solidarité, Louis Mussington exprime sa compassion envers Mayotte et assure son homologue, Ben Issa Ousseni, du soutien effectif de Saint-Martin. Ce dernier se traduira prochainement par une aide concrète de la Collectivité.

État de calamité naturelle exceptionnelle

François-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-mer, a activé mercredi l’état de calamité naturelle exceptionnelle pour Mayotte. Ce dispositif inédit, conçu pour les territoires d’Outre-mer, permet une réponse rapide grâce à la présomption de force majeure et la suspension des délais administratifs. Activé pour un mois renouvelable, il facilite les interventions et accélère la reconstruction des services vitaux. Des habitats précaires détruits, un bilan provisoire de 31 morts et 1400 blessés, et des corps encore non recensés soulignent l’ampleur de la crise.

Le président de la République sur place

Arrivé par avion à Mayotte hier avec quatre tonnes d’aide alimentaire et sanitaire, Emmanuel Macron a annoncé des actions face à la crise. Blocage du prix des produits de grande consommation, 10000 vaccins contre le choléra prépositionnés pour prévenir une reprise de l’épidémie, pont maritime civil avec la Réunion pour livrer 200 conteneurs d’eau et de vivres, tant d’aides dont le territoire a besoin pour entamer sa reconstruction._Vx

Urgence Mayotte – pour faire un don : https://donner.croix-rouge.fr

