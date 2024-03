HEINEKEN REGATTA : C’est parti pour un long week-end « Serious Fun » !

Pas moins de 130 bateaux, un record depuis l’édition 2020, participent cette année à la célébrissime Heineken Regatta. En mer comme à terre, le spectacle s’annonce grandiose parmi tous les marins venus participer à cette régate de renommée mondiale.

D’après les dernières prévisions météorologiques, vent et soleil devraient accompagner l’ensemble de la flotte tout au long du week-end. Les choses sérieuses vont commencer dès ce vendredi avec le traditionnel tour de l’île. Des voiliers de rêve aux prototypes en passant par les croiseurs familiaux, la régate promet de belles empoignades entre les nombreux marins chevronnés ou amateurs prêts à en découdre ! Voilà qui devrait donner le ton de cette 44ème édition autour de parcours court et côtiers que devront négocier au mieux les quelque 130 bateaux inscrits.

Plus de 20 000 visiteurs prêts à faire la fête

De retour sur la terre ferme, les marins se réuniront chaque soir aux alentours de 18 heures dans le Regatta Village à Port de Plaisance pour assister aux remises des prix et à des concerts avec la touche « Serious Fun » qui caractérise cette régate considérée comme la plus célèbre des courses au large au monde !

A la tombée de la nuit, la fête prendra le relais avec des « Green Zone », soit des concerts et des soirées festives qui font aussi la renommée de la Sint Maarten Heineken Regatta. « Nous attendons plus de 20 000 visiteurs sur les quatre jours de la régate », soulignent les organisateurs. « La Heineken Regatta attire chaque année des marins professionnels, des hommes d’affaires, des jeunes plaisanciers et des fêtards en provenance de plus de 37 pays différents. C’est énorme » !

Les concerts à venir (Port de Plaisance) :

• Vendredi 1er mars, à partir de 19h : Kevin Lyttle et Rupee en tête d’affiche. Se produiront également sur scène les artistes King-T-Mo, Control Band, Mix Master Pauly, Mc Ricky the Fox. Tarif: 20$.

• Samedi 2 mars, à partir de 19h : Droxyani et King James en tête d’affiche, les artistes Anto y Valentino, Urmain Drum Band, Skillful band, Deejay Vybz, DJ King Kembe et MC Dutty Sham seront également de la partie. Tarif : 25$.

• Dimanche 3 mars, à partir de 19h : Tarrus Ri-ley et Adam O en tête d’affiche avec DJ Puffy et Blind Earz. Plusieurs artistes locaux seront également présents tels que Tamillia Chance, Kenyo Baly, DJ Big Boss et DJ Maestro, Deej Blaze et MC Gee Mon. Tarif : 40$._AF

