ÉDUCATION : L’école Marie-Amélie Leydet se mobilise sur la protection des océans lors du carnaval

A l’occasion des festivités carnavalesques 2024, l’école Marie-Amélie Leydet a souhaité sensibiliser la population sur la protection des océans.

Chacun des enseignants qui ont participé à ce projet en lien avec le projet d’école ont choisi de travailler sur des éléments différents afin de représenter les diversités de ce thème : la protection des océans, les animaux marins, les algues et les méduses…

Pour mener à bien ce projet, les élèves du CE2A de Mme Jasmin ont utilisé du matériel recyclé et des éléments naturels tels que du polystyrène, des bidons en plastique, du sable, des coquillages…

Ce projet pluridisciplinaire sur la protection des océans (en lien avec les interventions de la Réserve Naturelle de Saint-Martin et de l’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint- Martin) leur a permis de réinvestir les apprentissages notamment en utilisant le compas, en traçant des bandes pour les chapeaux… Bravo pour cette belle initiative lors du défilé du vendredi 9 février 2024 en présence des élèves, professeurs et parents accompagnateurs.

Océans et mers recouvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l’eau sur Terre

Les océans et les mers représentent plus de 2/3 de la surface de la terre et 97 % de l’eau disponible. Ils sont essentiels à la sécurité alimentaire mondiale ainsi qu’à la santé humaine. Ils sont par ailleurs le premier facteur régulateur du climat, en absorbant une partie du CO2 produit sur Terre. Autrement dit, les océans et les mers nous protègent.

Pendant des siècles, l’humanité a agi comme si mers et océans étaient des ressources inépuisables, capables de nous nourrir et d’absorber tous nos déchets. Mais il n’en est rien. Face à l’inexorable destruction de nos mangroves, herbiers marins, récifs coralliens et à la mise à mal des zones de reproduction de poisson, le milieu marin est menacé, mais également les services écosystémiques qu’il fournit, comme les ressources de pêche.

La liste des menaces qui pèsent sur l’océan est sans limite. Les activités humaines génèrent des pollutions multiples – eaux usées, pesticides, hydrocarbures ou encore plastiques. Dans de nombreuses mers de la planète, les populations de poissons sont surexploitées par la surpêche. Le développement de l’économie bleue, le trafic maritime, l’exploitation d’hydrocarbures offshore ou encore l’aquaculture créent de nouvelles pressions sur le milieu marin.

La valeur globale du patrimoine océanique est quant à elle estimée à 24 000 milliards d’US dollars, une valeur sans commune mesure avec celles des plus grands fonds souverains. De ce point de vue, la France possède une responsabilité particulière puisqu’elle possède le second espace maritime au monde via les territoires de ses DOM-TOM. _AF

