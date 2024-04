SAINT-BARTHÉLEMY / Crise à la COM : majorité éclatée avec le retrait de 6 conseillers

En début de semaine, six élus ont annoncé leur « retrait du groupe de la majorité Union-Équilibre » issu de la fusion des listes conduites par Xavier Lédée, président de la Collectivité de Saint-Barthélemy, et Marie-Hélène Bernier, vice-présidente, lors des élections territoriales de mars 2022.

Bettina Cointre, Maxime Desouches, Pascale Minarro-Baudoin, Jonas Brin, David Blanchard et Dimitri Lédée : les six conseillers territoriaux fidèles à Marie-Hélène Bernier ont signifié leur décision au président Lédée qui se retrouve désormais en minorité au sein de sa propre assemblée. « Cette décision grave et mûrement réfléchie intervient après une nouvelle et vaine tentative de restaurer un fonctionnement normal et apaisé de la Collectivité et de mener une politique d’union respectant enfin les propositions pour lesquelles nous avons été élus » expliquent les six élus dans le courrier adressé aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy. Bien que trois conseillers aient démissionné des commissions qu’ils présidaient, Xavier Lédée dispose néanmoins encore de l’appui de ses cinq anciens co-listiers à savoir Marie-Angèle Aubin, Mélissa Lake, Caroline Maurel, Olivier Gréaux et Fabrice Querrard. Dans leur courrier du 5 avril dernier à l’attention du président Lédée, les six conseilleurs qui se sont désolidarisés du président exprimaient leurs doléances dont le changement de son chef de cabinet, du chargé de mission auprès de la vice-présidente et de « définir ensemble et de manière claire la mise en application des orientations et stratégies politiques prioritaires dans chaque domaine ». Xavier Lédée, présent lors de l’inauguration de la CCRAG mardi dernier à Saint-Martin, avait jusqu’au 19 avril pour « matérialiser son engagement ». En l’absence de réponse, les six conseillers sont passés à l’action, éclatant la majorité territoriale et créant une véritable crise politique majeure… à 24 heures de l’arrivée de la ministre déléguée en charge des outre-mer, Marie Guévenoux, qui effectuait cette semaine une visite officielle sur le territoire de Saint-Barthélemy. _Vx

