CCRAG 2024 : les propos tenus par les élus voisins de Saint-Martin

Retour sur les discours tenus par les différents présidents ou représentants des Collectivités voisines lors de l’ouverture de la 17ème Conférence de Coopération Régionale Antilles-Guyane.

Patrick Sellin, représentant Ary Chalus, Président du Conseil Régional de Guadeloupe

« La coopération régionale a été au centre de nos préoccupations. Dans un contexte trouble que nous connaissons, il était important de renforcer nos relations avec nos voisins pour relever les défis ensemble. Il n’y a rien de mieux que les échanges humains. Le retour de la France dans le capital de la Banque de Développement des Caraïbes semble un bon signal mais il s’agira aussi d’éviter les erreurs du passé. »

Sabrina Robin, vice-présidente du Conseil Départemental de Guadeloupe, représentant le président Guy Losbar

« La CCRAG constitue une opportunité pour échanger et d’ériger en priorité la coopération régionale au travers de projets comme l’Interreg CariForts et la création d’une route (touristique et culturelle autour de la thématique des forts de la région Caraïbe ndlr) avec la Guadeloupe en cheffe de file. CariForts est un véritable réseau de coopération et nous allons lancer CariForts 2 pour accueillir de nouveaux partenaires. Cette coopération régionale, nous en faisons également une réalité d’échanges via notre partenariat avec l’Université des Antilles ».

Gabriel Serville, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane

« Nous avons beaucoup de mal à échanger avec nos voisins proches car la tutelle parisienne nous contraint à voir nos voisins comme des adversaires plutôt que des amis avec qui nous devrions cheminer ensemble, dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne cessons de dire ça depuis des décennies. Dire et faire vont ensemble. Madame la ministre, soyez notre porte-parole afin de desserrer l’étau institutionnel qui nous étrangle et nous empêche d’établir des relations de partenariat, pour rapidement casser les mauvaises dynamiques des monopoles qui ne nous sont pas favorables. »

Serge Letchimy, Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

« Madame la ministre, votre déplacement a de l’importance mais je voudrais qu’on passe à une autre conception. Ça fait 17 ans qu’on se réunit fréquemment. (…) J’ai salué l’initiative de l’État qui ne me semble pas suffisante. Ici, en Europe tout en étant dans la Caraïbe et les Amériques, nous sommes étranger à notre propre géographie. Vous avez aussi accepté de signer le 1er accord cadre pour permettre aux martiniquais de signer des accords internationaux au sein de la Caraïbe. Aucun président de COM ne peut signer d’accord international dans la Caraïbe… Comment ne pas se sentir infantilisé ? Et en quoi j’insulte la République ? Il faut construire quelque chose ensemble (…) et sortir du mécanisme classique, nous devons construire une politique de recrudescence, (…) capter des richesses et créer de la valeur ajoutée. »

Xavier Lédée, Président du Conseil Territorial de Saint-Barthélemy

« En 2012, nous avons obtenu le statut de Pays et Territoire d’Outre-Mer associé (PTOM), ce choix nous positionne en dehors de l’Union Européenne mais nous y maintient… Mettre en place des projets communs avec d’autres territoires français afin d’être le lien les uns entre les autres est la raison de ma présence ici. En tant que membre fondateur de l’Agence Caribéenne de cyber-sécurité dont SBH assure la présidence, c’est un symbole fort de coopération régionale utile. Nous sommes trop petits pour nous permettre d’avancer seuls. La coopération régionale doit être une réalité de chaque jour. » _Vx

Signature de la déclaration politique conjointe État/Collectivités de la zone Antilles-Guyane

À l’occasion de la 17ème édition de la Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane (CCRAG) qui se clôturait hier soir, Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, et les présidents des collectivités de la zone Antilles-Guyane, se sont engagés sur une stratégie commune qui vise à mieux associer les Collectivités, dans le respect des compétences de chacun et dans un esprit de dialogue et de confiance, à la politique extérieure de la France dans la région. Elle énonce notamment les priorités communes de l’État et des Collectivités dans la région en faveur de la lutte contre le changement climatique, la lutte contre les trafics criminels, le développement économique et une meilleure insertion commerciale. Des objectifs ont également été définis pour favoriser la poursuite de l’intégration des Collectivités au sein des organisations régionales (OECO, AEC, CARICOM) dans les années à venir. Cette stratégie constitue un exercice inédit qui démontre que l’action extérieure de l’État et celle des Collectivités sont complémentaires, au service du rayonnement de la France et de ses valeurs, dans une région confrontée à de nouveaux défis.

