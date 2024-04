VISITE MINISTÉRIELLE : Contrat de Convergence et de Transformation État/COM : 115M€ pour 2024-2027

Ce mercredi 24 avril marquait la signature du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) entre l’État français et la Collectivité de Saint-Martin pour la période 2024-2027 avec une enveloppe de 115 millions d’euros.

Lors de cette première visite à Saint-Martin, Marie Guévenoux, ministre déléguée en charge des outre-mer à saluer la collaboration entre son équipe et le président de la COM, Louis Mussington : « Collaboration constructive et apaisée mais aussi exigeante, de façon positive, c’est quelque chose auquel je tiens ». Avec 43,5M€ apportés par l’État (10% de plus par rapport au précédent CCT) et 71,4M€ par la COM, ce nouveau contrat présente douze projets d’investissement structurants pour les habitants et le développement de Saint-Martin, sur les quatre prochaines années. Parmi les principaux projets identifiés se trouvent la reconstruction des maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Quartier d’Orléans, Grand-Case et Sandy Ground (10M€), la réhabilitation des sites et équipements patrimoniaux (9.1M€), la reconstruction du stade Albéric Richards (18.3M€) et du collège 600 à Quartier d’Orléans (24.6M€), l’aménagement de la Savane – voirie RN7 et du collège 900 (18.5M€), le réaménagement des espaces publics de Marigot, Spring, Concordia et Agrément (8M€), le déploiement du très haut débit (projet Tintamarre) – phase 2 (7.2M€), l’opération de foncier solidaire « Chevrise » (6M€), les travaux sur les infrastructures d’eau potable et d’eau usée (7M€) et enfin, la réhabilitation de la médiathèque incluant un abri cyclonique (11M€). Nouveauté pour la période 2024-2027, l’intégration de la culture au CCT avec le financement d’infrastructures dédiées, volonté exprimée par les élus locaux et entendue par l’État.

Foncier

En présence des élus territoriaux, Louis Mussington a abordé différents sujets comme la question du foncier, prise à cœur par la ministre qui a d’ailleurs chargé le préfet Vincent Berton de mettre en place une cellule de médiation afin de faire avancer le dossier sensible de la succession Beauperthuy dont certains héritiers étaient présents ce mercredi 24 avril à l’Hôtel de la Collectivité, ainsi que le prolongement de la mission de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) sur les problématiques d’indivision et de succession en général. Autre volonté de l’État, la création d’un groupe d’intérêt public à Saint-Martin pour accompagner les familles à la sortie de l’indivision, constituer ou reconstituer des titres de propriété à l’origine des difficultés successorales. L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) sera également sollicitée pour identifier les besoins en matière de réhabilitation des logements.

Air Antilles

La compagnie aérienne étant toujours en attente de son agrément d’exploitation, la ministre Guévenoux a indiqué que la délivrance du Certificat de Transport Aérien (CTA) était en bonne voie : « Vous (Louis Mussington ndlr) avez eu raison de rappeler à quel point il est nécessaire pour les Saint-Martinois de se rendre sur les territoires voisins et plus éloignés. Moi, là-dessus, et le gouvernement vous accompagnons, nous allons faire en sorte que le certificat dont vous avez besoin soit délivré dans les prochains jours ». L’État s’engage également à intervenir et appuyer la demande de fabrication de pièces détachées qui font cruellement défaut aux compagnies aériennes françaises.

Impressionnée par la pugnacité de Louis Mussington qui a obtenu 10 mesures pour Saint-Martin sur les 72 établies par le Comité interministériel des outre-mer (CIOM), Marie Guévenoux est revenue lors de son intervention sur la question du logement et de la préfecture de plein exercice sur le territoire dont la prochaine réunion avec le ministre de l’intérieur et des outre-mer Gérald Darmanin est programmée à début mai 2024, rappelant, encore une fois, l’engagement de l’État à suivre l’évolution des différents dossiers. _Vx

64 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter