France Travail : 39 jeunes allient culture et emploi

Mardi 30 avril dernier, France Travail organisait un évènement hors du commun intitulé « Du théâtre vers l’emploi » afin de faciliter les recrutements des jeunes saint-martinois.

De 8h à 15h, 39 jeunes du territoire inscrits à France Travail et à la Mission Locale furent encadrés par Audrey Duputié, directrice artistique du théâtre de la Chapelle de la Baie Orientale, afin de simplifier les interactions entre les demandeurs d’emploi et les employeurs locaux. Tous ont partagé des ateliers d’improvisation théâtrale, par équipes, autour de secteurs d’activités communs, dans une ambiance réinventant les méthodes de recrutement. Se sont portés au jeu du côté des employeurs : Fiderim/Cs Inser, Proman, les Compagnons Bâtisseurs, LADOM, la Mission Locale et bien sûr, France Travail en sa qualité de recruteur pour des médiateurs numériques en emploi civique. De nombreux témoignages « success story » de jeunes, conseillers et représentants d’entreprises ayant recrutés des personnes issues du dispositif Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) sont venus ponctués l’expérience. Les 39 jeunes saint-martinois ont également participé, en fin de journée artistique, à un job dating afin de pourvoir plus d’une vingtaine d’offres d’emploi.

Cette action ludique et culturelle s’inscrivait dans le cadre des 2 ans du CEJ, dispositif cofinancé par le Fonds Social Européen, destiné à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 26 ans, pour lequel France Travail et la Mission locale sont les opérateurs dédiés. En partenariat avec la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), ce recrutement innovant basé sur la pratique de l’improvisation théâtrale aura permis de décomplexer l’entretien d’embauche et de faciliter la rencontre entre jeunes et employeurs sur des thèmes en lien avec la recherche d’activité des candidats. Au cours de cette journée propice à se dévoiler, les employeurs auront eu la possibilité de recruter autrement en se concentrant sur le savoir-être et les qualités humaines des candidats dévoilés lors des séances d’improvisation. Un entretien d’embauche reste une expérience appréhendée par la majorité des jeunes, soucieux de faire une bonne première impression, importante lors d’un recrutement. En proposant ce nouvel espace d’expression, France Travail misait sur l’impact positif de l’improvisation, levier idéal pour s’affirmer et aborder les entretiens avec confiance. Pari réussi. _Vx

