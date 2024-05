SOCIÉTÉ : 176ème anniversaire de l’Abolition de l’Esclavage

Demain, mardi 28 mai, la Collectivité de Saint-Martin commémorera le 176ème anniversaire de l’Abolition de l’Esclavage sur la partie française de l’île.

Intitulée « Life after emancipation – The making of a country », cette commémoration annuelle se déroulera au niveau du rond-point Lady Liberty, à Agrément, ce mardi 28 mai de 16h à 18h. Ponctuée de discours et d’animations, la célébration rendra hommage à Elisa Inès Lewis Louis Baly, mieux connue sous le nom de Tantan Nez, une figure emblématique du quartier de Freetown / Saint-Louis. Toute la population est cordialement invitée à venir célébrer ce moment fort et fondateur de l’histoire de Saint-Martin._Vx

Un peu d’Histoire…

Rétabli sous Napoléon Bonaparte le 20 mai 1802, l’esclavage est définitivement aboli le 27 avril 1848 en France. Le deuxième décret de l’abolition de l’esclavage en France adopté sous l’impulsion de Victor Schœlcher et signé par le Gouvernement provisoire de la Deuxième République précise que « nulle terre française ne peut plus porter d’esclaves ». Le 27 mai 1848, la France abolit l’esclavage en Guadeloupe et fait rentrer Saint-Martin dans une histoire humaniste. Le gouverneur de la Guadeloupe décida alors d’appliquer le décret d’abolition dans tout l’archipel. À Saint-Martin, l’abolition de l’esclavage est célébrée le 28 mai. En 1863, quinze ans après la partie française, la partie hollandaise abolit enfin l’esclavage.

