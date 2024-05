EMPLOI : Inauguration de « Saint-Martin Compétences »

Le Préfet Berton, président du CARIF-OTEF et le Président Mussington ont inauguré le 16 mai dernier les nouveaux locaux du Groupement d’Intérêt Public (GIP) CARIF-OTEF, situés au 522-523 de la Résidence de Saint-Jean Bellevue.

Sous le nom de « Saint-Martin Compétences », le Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur la Formation (CARIF) et l’Observatoire Territorial de l’Emploi et de la Formation (OTEF) ont pour vocation de répondre aux besoins spécifiques en compétences du territoire. Avant la création de ce centre, l’offre de formation à Saint-Martin était peu visible pour les habitants et les acteurs du service public de l’emploi (SPE). Outre les orientations erronées et les prescriptions inadaptées, les offres de formation étaient mélangées avec celles de la Guadeloupe, limitant les capacités décisionnelles des acteurs locaux. La dissociation des données permettra désormais de suivre précisément les dynamiques locales. Cette nouvelle visibilité facilite l’identification des besoins spécifiques du territoire, impactant positivement les discussions et les dotations futures. Les analyses et études produites renforceront donc la capacité des acteurs locaux à déterminer les actions nécessaires. _Vx

