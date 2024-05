CONSEIL EXÉCUTIF : Projet d’aménagement du parc urbain de Concordia

Ce projet consiste à créer un espace vert pour promouvoir le bien-être de ses habitants, favoriser la biodiversité et améliorer la qualité de vie urbaine.

Approuvée par le conseil exécutif, la création d’un parc urbain à Concordia, couvrira environ 30.000m2, à l’exclusion des plateaux sportifs et de la médiathèque, pour un coût total prévisionnel de 2,2M€. Situé à l’intersection de la rue Jean-Luc Hamlet avec une réalisation estimée à 18 mois, le projet améliorera la qualité de vie en fournissant des espaces verts et de loisirs accessibles, renforcera le lien social, offrira des espaces propices à la pratique d’activités et contribuera à la protection de l’environnement en préservant la biodiversité locale et en atténuant les effets de la pollution atmosphérique. Des infrastructures de gestion des eaux pluviales (bassins de rétention) aideront à réduire les risques d’inondation et à filtrer les polluants des eaux de ruissellement. Le projet d’aménagement est un investissement essentiel pour le développement durable et la qualité de vie des habitants de Concordia. D’autres financements sollicités par le Président du conseil territorial pourraient se greffer au projet. À suivre… _Vx

