CONCOURS 4S : Le Garage Solidaire et Associatif de QO remporte le prix du jury

Hier soir, l’ équipe du 1er garage solidaire et associatif de Quartier d’Orléans a reçu une merveilleuse nouvelle en Martinique et une belle récompense : le prix du jury dans le cadre du concours 4S Semeur d’innovation du Crédit Mutuel Antilles-Guyane.

Cette distinction comprend une dotation de 4.000€ ainsi que 4 séances de coaching pertinentes qui permettront à la structure de développer son projet dans des conditions optimales et une mise en réseau pour trouver des partenaires potentiels. La mobilisation a payé avec 3.900 votes en ligne, c’est donc avec une immense joie que Dominique Dupré, vice-présidente de l’association Garage Solidaire et Associatif Eco Supreme, a reçu cette récompense qui place la structure locale aux côtés de trois autres lauréats : « Le combat continue, ce n’est que le début ». Un immense bravo s’impose ! _Vx

Lauréats du concours 4S Semeurs d’innovation

ACT2WIN (4.408 votes) : plateforme anti gaspi innovante qui aide les commerçants à réduire leurs invendus.

MATINIK PANI LAJ A VELO (3.944 votes) : offrir aux personnes dépendantes des promenades à vélo triporteur, au grand air et en toute sécurité.

GARAGE SOLIDAIRE ET ASSOCIATIF (3.900 votes) : Nos services, avec des tarifs adaptés aux revenus, et nos programmes de formation aident nos bénéficiaires à acquérir des compétences professionnelles.

MADA NO CLOPE (3.381 votes) : collecter des mégots de cigarette via l’installation de bornes de collecte dans les lieux et espaces publics.

