VIE LOCALE : 13ème édition de la Fête de la Mer ce week-end

Ces samedi et dimanche, l’incomparable Fête de la Mer portée par Métimer et de nombreux partenaires se tiendra sur la plage de Grand-Case avec plus d’une quinzaine d’activités nautiques à petits prix.

Cette treizième édition sera dans la continuité de l’ancienne mandature de Métimer qui présentait récemment la nouvelle équipe du bureau. Ce week-end, l’ambiance dans la baie de Grand-Case sera conviviale et propice aux sports nautiques à prix réduits (entre 3 et 20€) : kayak, voile légère, tapis flottant, combat de joute, paddle, bouée tractée, jet-ski, catamaran, bateaux à voile ou à moteur, flyboard. Sans oublier le programme sur mesure dès 10h : aquagym, longe côte, bébé nageur, apnée, relaxation, tout a été pensé pour satisfaire le plus grand nombre, grâce au bénévolat des opérateurs et au soutien des partenaires dont l’Office de Tourisme de Saint-Martin. Les inscriptions débuteront à 9h afin de proposer le plus d’activités possibles en toute sécurité. Pour l’occasion, la baie de Grand-Case sera interdite au mouillage tout le week-end, le boulevard entre le pont et la rue des écoles sera fermé à la circulation routière. Une animation musicale viendra clôturer la Fête de la Mer le dimanche en fin de journée, avec le tirage de la grande tombola dont les lots font rêver : nuitée à la Samanna, tour en catamaran, paniers garnis, balade en jet-ski, smartphone, initiation à la plongée, et d’autres joyeusetés qui raviront les plus chanceux. Programme complet sur www.faxinfo.fr _Vx

Infos : www.metimer.fr

Appel aux bénévoles

L’association Métimer a besoin d’une cinquantaine de bénévoles par jour pour aider à l’organisation de la manifestation. Repas et T-shirt de l’évènement offerts ainsi qu’une soirée de remerciement le dimanche soir.

Inscriptions : Baptiste – 06 90 08 93 23

