SOCIÉTÉ : Tous unis pour faire revivre la Marina Royale

Tout au long de la semaine, la Marina Port La Royale est devenue le théâtre des revendications des résidents du quartier pour pousser les autorités à agir.

À la suite de l’incendie samedi dernier qui a défiguré la Marina Royale déjà souffrante, Yann Lecam, président de l’association des commerçants de Marigot (ACM), adressait une lettre ouverte au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. En réponse, une réunion de crise s’est tenue entre le préfet Cyrille Le Vély et les acteurs concernés. Sécurité, aménagement de l’espace public et gouvernance, les besoins de la Marina ont tous été exposés.

Le lendemain, mercredi 23 avril à 13h, le président de la Collectivité accompagné d’élus territoriaux et de représentants de la sécurité civile se sont présentés sur les quais de la Marina Royale pour échanger avec la population. Louis Mussington a dû répondre à la colère des commerçants : “J’espère que Bubble Shop n’a pas brûlé pour rien et que cela aidera la Marina Royale mais aussi tout Saint-Martin”, déclare Sylvie Petit, victime du sinistre. En retour, Louis Mussington évoquait la problématique liée au foncier de la Marina. En effet, la Collectivité ne peut pas intervenir sur les lieux d’où est parti le feu puisqu’il s’agit d’une propriété privée. Bien qu’une mise en demeure des lieux délabrés ait été prononcée il y a 8 mois, aucun changement n’a été opéré.

La Collectivité promettait de déposer une requête auprès du tribunal administratif d’ici la fin de semaine, afin de prononcer un “arrêté de péril imminent” et d’obliger les propriétaires à procéder aux travaux nécessaires. En parallèle, la Collectivité s’engage à faire intervenir la police territoriale dans le centre-ville avec une présence tous les soirs de 18h à 20h sur la marina, pour rassurer les commerçants et sécuriser les lieux. Ces patrouilles sont réalisées conjointement avec la gendarmerie. Le marché public de vidéoprotection est également en cours d’analyse des offres.

Un nouveau souffle pour la marina

Mercredi en soirée, le restaurant L’Alizé, installé sur la Marina, accueillait ses clients et amis autour d’un concert live pop-jazz pour rappeler que le quartier n’est pas mort dans l’incendie. Une soixantaine de couverts ont relancé le pouls de la Marina jusqu’à minuit. Véronica Jacquemod, responsable de L’Alizé, explique que l’objectif est de reverser 15% des recettes de la soirée à l’ACM, afin de restaurer la Marina : “C’est un endroit magique ici. Il y a un potentiel énorme et il se révélera grâce à une action collective”. Initiative citoyenne qui démarre ce vendredi soir, à 18h, sur les quais de la Marina. Toute la population est appelée à se rassembler et faire vivre le petit port de plaisance autour d’un verre ou d’un repas. 15% des fonds récoltés par chaque établissement participant seront ensuite reversés à l’ACM. Ce sera également l’occasion pour les commerçants de prévoir, ensemble, une soirée spéciale, chaque semaine, afin de ramener la lumière éteinte sur la Marina.

