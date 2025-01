POLITIQUE : Vol à main armée à Grand-Case : la réaction du président Louis Mussington

« Je condamne avec la plus grande fermeté l’agression avec arme à feu perpétrée dimanche soir , sur un touriste qui retournait à pied à son hôtel sur le boulevard de Grand-Case. Fort heureusement, la victime a été prise en charge et je lui souhaite un prompt rétablissement. Lui et sa famille ont toute ma sympathie et le plein soutien de notre institution.

La situation de la délinquance a empiré ces derniers mois avec des actes violents de plus en plus nombreux. Les statistiques de la gendarmerie en témoignent et j’ai demandé au préfet Vincent BERTON de renforcer la présence policière sur le domaine public de la Collectivité, en particulier dans les lieux de forte affluence touristique comme Grand-Case.

La Collectivité de Saint-Martin et sa police territoriale prendront toute leur part à ce dispositif en renforçant les patrouilles de surveillance sur le terrain, conjointement avec la gendarmerie.

J’ai également demandé à la délégation Cadre de Vie d’accélérer les travaux de construction des locaux de la police territoriale qui doivent ouvrir très prochainement à Grand-Case et à Quartier d’Orléans. En 2025, la collectivité prévoit aussi de réhabiliter le bâtiment de l’ancien collège de Cul-de-Sac pour en faire un lieu d’apprentissage, avec des ateliers pour les jeunes, de manière à leur donner des clés et des connaissances pour accéder plus facilement au monde du travail.

Les Mardis de Grand-Case vont bientôt débuter et je souhaite une sécurité maximale pour nos touristes et nos résidents sur l’ensemble du territoire. J’ai donc demandé aux personnes en charge de mettre en place un nouveau système de surveillance pour sécuriser les personnes lorsqu’elles sortent des restaurants, en particulier à Grand-Case.

Des actes violents comme celui perpétré dimanche soir à Grand-Case sont inacceptables, ils font énormément de tort à notre destination touristique et par ricochet à notre économie. Je n’ai absolument aucune sympathie ni circonstances atténuantes pour ceux qui se comportent de la sorte et utilisent la violence gratuite. Tout sera mis en œuvre pour que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice.

Saint-Martin vit du tourisme et les visiteurs comme les résidents doivent se sentir en sécurité sur la Friendly Island. La collectivité y veillera avec l’implication de l’Etat et des forces de l’ordre dont c’est la mission première. »

