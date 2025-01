BOXE / L’Orléans Boxing Club SXM frappe fort avec un tournoi inédit

Le samedi 11 janvier, de 16h à 19h, l’Orléans Boxing Club SXM organise un événement exceptionnel à Saint-Martin : un tournoi interclubs de boxe anglaise dans son tout nouvel espace d’entraînement : la salle multi-activités à Quartier d’Orléans.

Ce tournoi, une première pour l’île, réunira des athlètes issus de plusieurs clubs locaux : l’ABC Intersport de Concordia, le Sandy Ground Boxing Club, et bien sûr les boxeurs de l’Orléans Boxing Club. Une invitation spéciale a également été envoyée à la partie hollandaise de l’île, témoignant de la volonté de renforcer la collaboration sportive entre les deux côtés de Saint-Martin. Située dans les locaux de la Semsamar, à proximité du terrain de basket et du stade, la salle polyvalente des Palmeraies devient un nouvel espace clé pour le développement du sport dans le quartier. Ce tournoi est une opportunité pour les passionnés de boxe et les curieux de découvrir ce lieu, de soutenir les boxeurs locaux et de célébrer ensemble l’ouverture de cette infrastructure. L’ambiance promet d’être festive : en plus des combats, des galettes des Rois et des boissons seront proposées au public et aux participants. Cet événement sportif est une occasion unique de promouvoir les valeurs de dépassement de soi, de fair-play et de cohésion, chères à l’Orléans Boxing Club SXM. Venez nombreux encourager nos boxeurs et partager un moment convivial autour de la boxe, sport emblématique qui rassemble les générations et renforce les liens au sein de notre communauté. _Vx

