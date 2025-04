TRANSPORT / Embouteillages et mobilité : vers une transformation du réseau routier

La Collectivité de Saint-Martin, sous la direction d’Alain Richardson, premier vice-président, poursuit son engagement en faveur de l’amélioration de la mobilité sur l’île. Consciente des défis liés à la circulation et aux embouteillages quotidiens, elle a mandaté la société Transitec pour mener une étude approfondie afin d’établir un schéma territorial de développement urbain. Après six mois d’investigations, le diagnostic est désormais posé, et il reste un an pour finaliser les études et proposer des solutions adaptées.

Un diagnostic basé sur une immersion terrain

Depuis six mois, Transitec, représentée par Pauline Mancineiras, cheffe de projet, réalise une phase d’imprégnation complète afin de comprendre les réalités locales. Cette immersion a impliqué des enquêtes de comptage routier à douze points stratégiques, une étude du stationnement, ainsi que des entretiens menés auprès des habitants pour analyser leurs habitudes et besoins en transport. Ces données ont permis de mettre en lumière plusieurs constats majeurs.

D’un point de vue routier, l’impression de saturation du réseau ne résulte pas d’un manque d’infrastructures, mais plutôt d’une mauvaise occupation de celles existantes. L’hypertension du trafic est principalement due à des conflits de circulation et à un manque de fluidité aux points névralgiques. Le stationnement, quant à lui, est un enjeu majeur, notamment à Grand-Case et Marigot, où il occupe un espace public qui pourrait être réattribué aux piétons et cyclistes.

Vers des solutions adaptées et durables

Face à ces constats, la Collectivité privilégie des solutions alternatives à la simple construction de nouvelles routes. L’objectif est d’optimiser les infrastructures existantes en aménageant des ronds-points, en fluidifiant les axes et en mobilisant la police territoriale aux heures de pointe. De plus, la réflexion sur le transport maritime est également engagée afin d’explorer d’autres modes de déplacement complémentaires au transport terrestre.

L’étude met également en évidence la nécessité d’améliorer et d’encadrer le transport collectif. Aujourd’hui, le système informel de transport, dit « gypsy », a émergé pour pallier les lacunes du réseau public. L’enjeu est de mieux intégrer ces pratiques dans la stratégie globale de mobilité, tout en développant une offre structurée et accessible.

Un changement nécessaire des habitudes

Parmi les axes de réflexion, la mobilité active, incluant la marche et le vélo, est une priorité. L’étude montre qu’une forte présence piétonne existe déjà, notamment entre Grand-Case et Marigot, mais les infrastructures sont insuffisantes. Il est nécessaire de sécuriser et végétaliser les trottoirs, d’améliorer les liaisons entre quartiers et établissements scolaires, et d’encourager une réappropriation de l’espace public par les habitants.

Enfin, un changement des comportements est indispensable. La pratique de l’autosolisme, où chaque individu privilégie son véhicule personnel, doit être remise en question. Le covoiturage, l’utilisation accrue des transports collectifs et une meilleure gestion des déplacements professionnels sont autant de pistes à explorer pour réduire l’empreinte carbone et améliorer le cadre de vie.

Les douze mois à venir seront consacrés à approfondir ces pistes, en concertation avec les acteurs locaux, pour co-construire un schéma de mobilité adapté aux besoins et aux contraintes de Saint-Martin. L’objectif est clair : offrir des solutions durables pour un territoire plus fluide et plus agréable à vivre. _Vx

