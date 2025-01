CULTURE / Retour aux sources : L’art de la danse selon Georgey Souchette

Les 26 et 27 décembre derniers, une vingtaine de passionnées de danse se sont retrouvées à la salle Temps Danse de Hope Estate pour participer à un atelier unique animé par Georgey Souchette. Organisé avec la Compagnie Ö and Co, cet événement a offert une plongée dans l’univers riche et inspirant du Modern’Jazz, mêlant styles afro-contemporains, swing et urbains.

Pour ce retour sur son île natale, Georgey Souchette, danseur et chorégraphe de renommée internationale, a proposé bien plus qu’une simple formation technique. Avec bienveillance, il a invité les participantes à explorer leur imaginaire et à révéler leur signature corporelle unique : «On a tous des connaissances en danse, mais l’idée est de partager et nourrir votre propre danse». L’atelier s’est ouvert sur un travail axé sur la conscience du corps. L’artiste a insisté sur l’importance de la colonne vertébrale comme source de mouvement et de sensations. Il a également mis en lumière le rôle crucial des bras : «Plus les bras sont clairs, plus la danse est lisible”. L’improvisation a occupé une place essentielle dans cet atelier, permettant à chacune de dépasser les contraintes techniques pour laisser s’exprimer sa créativité. Georgey a également proposé des exercices dos au miroir, une approche visant à libérer les danseuses de leur dépendance au reflet et à approfondir leur connexion au mouvement. Ces deux soirées ont marqué les esprits par leur richesse et leur intensité. Entre technique, partage et créativité, Georgey a su transmettre bien plus que son savoir : une vision profonde de la danse comme art d’expression. Un moment inoubliable pour Saint-Martin et ses danseuses, qui s’est réitéré fin de semaine dernière avec deux autres sessions à guichets fermés. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter