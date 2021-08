L’EEASM poursuit le déploiement du réseau d’assainissement collectif.

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement à Quartier d’Orléans seront lancés à partir du lundi 9 août 2021

L’EEASM s’investit depuis plusieurs années au rattrapage infrastructurel en matière d’assainissement au bénéfice de la santé publique, de l’environnement et des administrés en déployant de nouveaux réseaux d’assainissement collectifs sur des secteurs qui n’étaient jusque-là pas couverts. Après Grand-Case, les efforts se portent aujourd’hui sur Quartier d’Orléans, secteur sur lequel l’EEASM investira sur plusieurs chantiers près de 5M€ dans les prochaines années.

Une première mise en chantier se fera à partir de lundi 9 août jusque fin 2021 et concerne un secteur qui permettra le raccordement de 58 foyers, conformément au plan joint, et nécessitera le déploiement d’environ 1000 mètres linéaires de canalisations. Techniquement, le réseau sera 100% gravitaire, non dépendant donc d’une source d’énergie et présentera une résilience et une durabilité optimales.

L’ensemble du secteur a été enquêté par les services de l’EEASM pour dénombrer le nombre de raccordements potentiels et minimiser les frais de raccordement des foyers concernés grâce à une gestion au plus proche des points de raccordement. Par ailleurs, une présentation du projet au Conseil de Quartier a été réalisée, Conseil de Quartier qui sera maintenu informé de l’avancement et du déroulement du chantier régulièrement.

Ce chantier est entièrement financé grâce au Plan de Relance (ReactUE) proposé par l’Union Européenne pour stimuler l’économie de l’île suite à la situation sanitaire.

Des nuisances routières ponctuelles surviendront durant la durée des travaux à commencer par la rue Saint Georges et l’impasse des Illigdes qui pourront occasionner la mise en place de déviations. L’EEASM invite les usagers de la route à la prudence à l’approche du chantier et s’excuse pour ce désagrément ponctuel induit par un chantier d’importance au bénéfice du territoire.