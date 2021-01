NAUTISME : Les bateaux de Sint Maarten et Anguilla de nouveau autorisés à mouiller dans les eaux de Saint-Martin

Les bateaux immatriculés à Sint Maarten et Anguilla sont de nouveau autorisés dans les eaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sous certaines conditions.

Navire de plaisance

Les navires de plaisance en provenance de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Sint Maarten et Anguilla sont de nouveau autorisés à faire escale à quai ou au mouillage. Peuvent toutefois débarquer uniquement les personnes présentant un motif impérieux et un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Ils doivent aussi remplir une déclaration sur l’honneur. Les résidents de Saint-Martin, St Maarten et d’Anguilla sont exemptés de test PCR si l’escale est inférieure à trois jours.

Navire de passagers

Les navettes maritimes, charters, yachts peuvent faire escale à quai ou mouiller à la condition que les passagers présentent un motif impérieux, un test PCR négatif de moins de 72 heures et une déclaration sur l’honneur qu’ils n’ont pas de symptômes. Le transporteur doit également fournir au CROSS et à l’autorité portuaire la liste des passagers. Les passagers qui sont des résidents de Saint-Martin, St Maarten et d’Anguilla sont exemptés de test PCR si le séjour est inférieur à trois jours.

Day charter

La navigation à la journée (aller/retour) depuis le même point d’embarquement/débarquement (partie hollandaise comprise) est autorisée à la condition que les passagers fournissent une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes. Ils ne doivent en revanche pas fournir de test PCR et de motif impérieux.

Enfin, il est rappelé que toute personne embarquée à bord d’un navire qu’il soit à usage personnel, professionnel doit respecter les gestes barrières et porter un masque de protection. Sur les navires de passagers, les mesures sanitaires mises en œuvre doivent être indiquées sur un document.

Ces nouvelles règles sont en vigueur depuis le 21 janvier.