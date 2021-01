Sécurité sanitaire : Tous les passagers des vols en provenance de Paris et de Saint-Martin/Saint-Barth contrôlés à leur arrivée à Pointe-à-Pitre

Depuis le lundi 18 janvier de nouvelles mesures viennent renforcer la sécurité sanitaire dans les déplacements depuis l’hexagone et la Guyane à destination de la Guadeloupe afin de faire face aux variants de la Covid-19, notamment le « variant anglais » particulièrement contagieux.

Le mercredi 20 janvier dernier, les policiers de la PAF (Police aux Frontière) ont contrôlé tous les passagers des six vols en provenance de Paris et ceux en provenance de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (soit environ de 2000 passagers).

Tous les voyageurs étaient en possession du test PCR (les tests antigéniques ne sont plus acceptés) et de l’attestation sur l’honneur.

Pour rappel, cette attestation est à télécharger avant le départ sur le site de la préfecture https://bit.Iy/3sNOs5o et engage chaque individu à rester au domicile pendant 7 jours en réduisant les sorties au strict minimum (courses alimentaires, rendez-vous médical).

A l’issue de cet isolement, il est demandé aux voyageurs de réaliser un nouveau test PCR.

Les autorités rappellent qu’il faut un motif impérieux (personnel, professionnel ou familial) justifiant son déplacement pour tous les voyageurs en provenance de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de la Guyane.