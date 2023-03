VIE LOCALE : Aqua Sport Night ce dimanche après-midi à la Plantation

Le weekend est chargé pour nos futur.e.s maîtres-nageur.se.s, c’est au tour de Charlotte Backovic de présenter son projet d’animation dans le cadre de sa formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation.

Une fois n’est pas coutume, la manifestation aura lieu en fin de journée. Charlotte avait pour volonté d’utiliser un créneau peu utilisé et l’idée est à saluer. Pour valider les deux premières unités capitalisables du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation, Charlotte Backovic propose donc l’Aqua Sport Night ce dimanche 2 avril à l’Hôtel de la Plantation situé à la Baie Orientale de 16h30 à 20h30. En toute gratuité et avec un accueil des premiers participants à 16h30, l’évènement sera réparti en trois activités : 17h30 à 18h30 début du parc aquatique pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés de parents. Ce premier créneau dédié à la petite enfance a pour but de faire passer un moment privilégié entre les parents et les enfants afin de leur apprendre les bases de la natation comme aller sous l’eau, faire des sauts, flotter, le tout en s’amusant ensemble dans un instant hors du temps et un joli cadre. Les adolescents à partir de 16 ans et les adultes sont conviés à participer au second créneau de l’Aqua Sport Night de 18h30 à 19h30 avec un cours d’Aqua Boxing dont certains découvriront la discipline pendant que les adeptes de la boxe pourront pratiquer leur sport de prédilection de façon différente. Pour terminer, la dernière session de 19h30 à 20h30 sera consacrée à un cours d’Aqua Zumba, toujours pour les adolescents à partir de 16 ans et les adultes. Rien de tel pour marier activité physique dans l’eau et divertissement grâce aux jeux de lumière et à la musique d’usage. Les inscriptions sont ouvertes, nul besoin de préciser qu’un tel évènement gratuit rencontrera très vite son public, ne tardez donc pas à réserver vu que les places sont limitées pour que l’Aqua Sport Night de ce dimanche 2 avril à la Plantation de la Baie Orientale se passe dans les meilleures conditions. Bonne chance à Charlotte ! _Vx

Infos (whatsapp) : +590 690 37 55 86

