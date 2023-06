SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Les officiels poursuivent leurs actions de prévention

Ce mardi 27 juin en préfecture, un point presse s’est tenu sur les actions menées et à venir figurant dans le Plan d’Action Sécurité Routière.

En guise de préambule, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, a annoncé la validation du Plan d’Action Sécurité Routière qui sera mis en ligne sur le site de la préfecture afin que les Saint-Martinois en prennent connaissance.

Dans ledit plan, des mesures de prévention seront mises en place comme l’accès à des cours du Code de la Route en partenariat avec des écoles de conduite à destination des habitants de Sandy Ground et Quartier d’Orléans (Politique de la Ville) ou la deuxième phase du concours de customisation de casques dont la remise de prix aura lieu début juillet à l’école Aline Hanson de Sandy Ground et dont les votes se sont clôturés ce 28 juin. Un concours photo pour la création de supports pédagogiques sur la sécurité routière est également prévu. Sur le volet évènementiel, l’État accompagnera les organisateurs à prendre des engagements significatifs comme proposer des éthylotests gratuits au public. Lors de la dernière édition du SXM Festival, un stand de sécurité routière était d’ailleurs déjà présent. Pour rappel, quatre décès sont à déplorer pour le 1er trimestre de l’année 2023, triste chiffre équivalent à l’année entière précédente. Si une amélioration est constatée dans le second trimestre 2023, les causes d’accident semblent toujours les mêmes : vitesse excessive, alcool, stupéfiants et absence de protection pour les deux-roues. L’action de prévention concernant les récents contrôles à Rambaud avait pour but de marquer les esprits, de modifier les comportements : « c’est sur les détails qu’on arrivera à changer les choses » déclarait le lieutenant-colonel Maxime Wintzer qui partageait sa surprise de découvrir des conducteurs aborder le contrôle sans ceinture de sécurité attachée. Plus de détails sur les autres actions dans une prochaine édition. _Vx

23 vues totales, 23 vues aujourd'hui