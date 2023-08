Olympiades de la solidarité : une magnifique première édition à Saint-Martin

Inédites sur le territoire, les Olympiades de la solidarité, aussi connues sous le nom de la journée des oubliés des vacances, a connu un franc succès grâce à l’organisation du Secours Populaire avec le concours de plusieurs associations saint-martinoises.

Les olympiades de la solidarité ont rassemblé le 22 juillet dernier 300 enfants et 55 bénévoles de quatre territoires à savoir Saint-Martin, Sint Maarten, Anguilla et la Guadeloupe. Cette journée devenue inoubliable pour les petits s’est tenue sur deux sites : le stade Jean-Louis Vanterpool dédié à la découverte d’activités sportives olympiques avec des disciplines comme le badminton, le volley-ball, le football et le baseball, et la plage du Galion qui en plus de l’activité de baignade a permis aux enfants de participer à des ateliers de découverte de l’environnement, de la science et des actions de prévention santé. Après de nombreuses opérations déployées sur le territoire de Saint-Martin durement touché par le cyclone Irma en 2017, le Secours Populaire Français a poursuivi son travail d’aide en partenariat avec la Collectivité de Saint-Martin et la préfecture en concrétisant le projet « Journée des oubliés des vacances » dédié en majorité aux enfants saint-martinois mais aussi à ceux de Sint Maarten, d’Anguilla et de Guadeloupe. La journée a fédéré une vingtaine d’associations sportives, de solidarité, de prévention santé et de sensibilisation à l’environnement avec une forte dimension interculturelle permettant aux enfants des différentes îles de se découvrir et d’échanger, avec la présence de cinq représentants du Secours Populaire venus spécialement pour l’occasion afin d’encadrer l’ensemble des bénévoles des différentes associations : Saint Martin Santé, Cobraced, Nature is the Key, les Mioches Carmont, Sem’ Ta Route, Sandy Ground on the Move, et bien d’autres encore. Le temps du déjeuner offert généreusement par Super U, Carrefour Market, et Mac Donald a rassemblé les trois centaines d’enfants au stade Vanterppol de Marigot autour d’un concert de musique traditionnelle et de l’artiste Tyriick ainsi qu’un spectacle de danse. « Magique, génial, que du bonheur, une journée comme on les aime ! » sont les mots choisis par les enfants pour décrire ces olympiades de la solidarité. Prochaine édition en 2024, en Guadeloupe cette fois. _Vx

