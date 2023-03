Matinée Sport Santé en mer ce samedi 1er avril à Friar’s Bay

Encore une fois dans la continuité des différents projets pédagogiques de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation suivie par neuf futur.e.s maîtres-nageur.se.s, Celya Brige collabore avec l’association Saint-Martin Santé pour proposer une matinée sport santé en mer ce 1er avril sur la plage de Friar’s Bay.

Toujours dans cette optique de faire valider les deux premières unités capitalisables du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation qui visent à encadrer tout public lors de la mise en œuvre d’une animation conçue par chaque candidat.e, Celya a choisi d’organiser en partenariat avec la fédération française de cardiologie Saint-Martin-Santé un parcours du cœur en proposant plusieurs activités aquatiques : aquagym de 7h30 à 8h15, aquatraining de 8h30 à 9h15 et yoga paddle de 9h30 à 10h15. Si les inscriptions sont déjà clôturées, que les retardataires ne soient pas trop déçus, le public est invité à assister à l’évènement pour découvrir le programme en direct tout en soutenant Celya dans l’obtention de deux modules de sa formation. Autre bonne nouvelle, des prochaines dates seront prévues en septembre et novembre de cette année. Mais pour l’heure, Celya et l’équipe de Saint Martin Santé, présidée par l’énergique Chantale Thibaut, se concentrent sur la matinée de ce samedi 1er avril afin d’également sensibiliser la population à prendre soin de sa santé cardiovasculaire. Un stand conseil santé sera d’ailleurs installé sur place pour informer le public sur l’importance d’un activité physique régulière. Pour celles et ceux déjà inscrit.e.s, une collation et un rafraichissement seront offerts après l’effort. Le rendez-vous est fixé ce samedi à 7h15 sur la plage de Friar’s Bay. Bonne chance à Celya ! _Vx

Infos (whatsapp) : +33 6 73 51 20 19

