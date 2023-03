MOTOCROSS « Race Day 4 » : les remerciements du Club SXM Motocross

Le Club SXM MotoCross tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite du « Race Day 4 », organisé le dimanche 26 mars dernier au MotoCross Park de Bellevue.

« Nos remerciements s’adressent aux nombreux bénévoles du club, à Christelle et toute son équipe de la restauration, aux commissaires en charge de la sécurité, aux secouristes toujours prêts à intervenir en cas de besoin, à l’Office de Tourisme pour sa confiance et son engagement, aux élus de la Collectivité pour leur visite au MotoCross Park de Bellevue dimanche, aux partenaires qui soutiennent le club tout au long de l’année, aux pilotes de Saint-Barthélemy qui répondent toujours présents à l’appel des organisateurs et enfin à tous les passionnés de sports mécaniques de Saint-Martin, de plus en plus nombreux à chaque événement organisé par le Club SXM MotoCross ! »

Le Club SXM MotoCross vous remercie encore et vous donne rendez- vous pour la Grande Finale Saison#2 le dimanche 21 mai 2023 ! _AF

