SAISON CYCLONIQUE / Dispositif FR-Alert : 100% de réussite chez Dauphin Telecom et Orange

Le 20 juin dernier, un exercice de gestion de crise “Cyclone” se tenait en préfecture avec l’envoi d’un message test d’alerte dans le cadre du déclenchement du dispositif FR-Alert. Vincent Berton, préfet délégué et directeur des opérations de secours, accompagné entre autres par Eve Riboud, directrice générale de Dauphin Telecom, conviait la presse ce matin pour le débriefing de l’exercice.

Pour rappel, l’application FR-Alert est un automate de messagerie qui diffuse sur une zone géographique déterminée un message d’alerte à la population sur son téléphone portable (allumé, connecté et dans une zone couverte pour un des opérateurs). Si vous détenez un téléphone 4G/5G avec un système d’exploitation à jour, vous avez du recevoir ce triple message en français, anglais et espagnol pour SXM (français et anglais pour SBH) directement sur l’écran d’accueil de votre appareil, accompagné d’une sonnerie stridente.

Si vous possédez un téléphone plus ancien, n’hésitez pas à prendre contact avec votre opérateur pour régler vos paramètres afin de recevoir ce type de message d’alerte, fort utile à l’approche du pic de la saison cyclonique.

Pour Vincent Berton, ce type de technologie de diffusion cellulaire (cell broadcast) est un gros avantage pour l’État qui a directement la main en local : “On rentre dans le cœur de la saison cyclonique, on sera donc amenés à utiliser FR-Alert en réel à des moments clés mais sachez que nous n’allons pas saturer le téléphone des gens avec des informations qui ne sont pas essentielles, on enverra un message à destination de la population uniquement s’il est important”. Au terme de l’exercice du 20 juin dernier qui impliquait le concours des 5 opérateurs de télécommunications locaux, quelques réglages restent à faire pour certains. Eve Riboud se félicite du travail de collaboration entre tous les opérateurs et de la qualité des chefs de projets : “Les services de l’État ont mis les moyens et nous avons travaillé dur avec les équipes du Commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) (chef d’orchestre du dispositif ndlr) et du ministère de l’Intérieur. C’est un outil très puissant pour passer un message à tout moment”.

Résultats de l’exercice

Bien que la préfecture n’ait pas de chiffres exacts sur le nombre de personnes ayant reçu le message d’alerte, notons 100% de réussite en 4G chez Dauphin Telecom et Orange, les clients d’opérateurs étrangers qui étaient en roaming sur les 2 réseaux français ont également reçu le message test d’alerte. Les utilisateurs de Digicel n’ont pas réceptionné le message pour un problème de connecteur défaillant mais ce dernier a depuis été réglé. Les deux autres opérateurs n’ont pas non plus réussi à mener à bien la mission : Flow en raison d’un problème lié à l’utilisation de l’espagnol, et Free pour une cause qui n’a pas encore été identifiée. Des tests complémentaires seront faits en silencieux (sans envoi de message sur le téléphone des utilisateurs) pour peaufiner le dispositif déjà bien installé sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Appel à la vigilance

Vincent Berton a également tenu à réitérer ses conseils de vigilance, de préparation, de stockage et de nettoyage à la population à la veille du pic de la saison cyclonique : “Nous n’avons heureusement pas encore été impacté par un phénomène mais j’appelle à la vigilance dans cette saison qu’il faut prendre très au sérieux cette année”. Les services de la préfecture poursuivent leur travail collaboratif avec la Collectivité sur le nettoyage des encombrants, véhicules hors d’usage, bateaux ventouses dans le lagon et ravines. Friches hôtelières, bateaux n’étant plus en état de naviguer, plusieurs mises en demeure ont été et seront délivrées pour garantir la sécurité de tous. _Vx

Infos dispositif Fr-Alert : https://fr-alert.gouv.fr

Lien raccourci vers notre numéro spécial “Saison Cyclonique 2024 – FAXINFO” : CARTE CYCLONIQUE 2024

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter