LITTÉRATURE : Vibrant hommage à Maryse Condé

Le 20 avril dernier, l’association littéraire United Women Book Club, en collaboration avec Swali-ka chez Sandy’s Too à La Savane, s’est réunie pour honorer l’extraordinaire héritage de Maryse Condé, figure imposante dans le monde littéraire.

Surnommée affectueusement la «Grande Dame» de la sphère littéraire, Maryse Condé a transcendé la simple écriture. Son influence s’étendait bien au-delà de son rôle d’écrivaine, elle était dramaturge, romancière primée, critique et activiste. Son décès le 2 avril 2024, à l’âge de 90 ans, a marqué la fin d’une époque, mais son héritage continue d’inspirer des générations. La cérémonie d’hommage, organisée par l’UWBC, a été une réflexion poignante sur les contributions multifacettes de Maryse Condé. Les participants se sont plongés dans ses œuvres à travers des lectures et des témoignages personnels, accompagnés du rythme cadencé des tambours. Un moment de silence, ponctué d’une cérémonie d’allumage de bougies, a servi de rappel solennel de son impact durable. Sidonie Voukamba, du «Cercle Littéraire UWBC,» a narré avec éloquence le parcours de vie de la «Grande Dame», capturant l’essence de son talent littéraire et son engagement indéfectible envers le changement social. Safiyya Chance, secrétaire de l’association et animatrice de l’évènement, a partagé sa connexion personnelle avec l’œuvre de Maryse Condé, influençant sur sa propre vie. Des lectures puissantes par Axelle Kaulanjan, auteure d’un article sur Maryse Condé, ainsi que des contributions sincères de Stephie Gumbs, Derothee Desbonnes, Christelle Clémente et Melba Wescott ont profondément touché l’auditoire, illustrant davantage l’impact profond du travail de Maryse Condé sur des individus de divers horizons. En conclusion, la Présidente d’UWBC, Danielle Chance, a exhorté les participants à chérir la mémoire de Maryse Condé en se plongeant dans ses écrits. En embrassant le pouvoir de la littérature, l’UWBC s’est engagé à préserver son héritage et à poursuivre sa mission d’inspirer le changement positif grâce au pouvoir transformateur des mots. _Vx

Guadeloupe : accord présidentiel pour rebaptiser l’aéroport

Au terme de la cérémonie d’hommage national à Maryse Condé le lundi 15 avril dernier à la Bibliothèque Nationale de France à Paris, le président de la République Emmanuel Macron confiait aux journalistes présents avoir donné son accord pour rebaptiser l’aéroport de Guadeloupe, actuellement Pôle Caraïbes, au nom de l’auteure originaire de Marie-Galante. L’idée avait d’ailleurs été lancée par un autre auteur de Marie-Galante, Max Rippon, en 2018. Le 6 avril 2024, quelques jours après le décès de Maryse Condé, le président de la Région Guadeloupe, Ary Chalus, a publiquement annoncé son intention de proposer le nom de l’écrivaine pour renommer l’aéroport. Encore un bel hommage à la grande Maryse Condé.

