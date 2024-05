Campagne de stérilisation animale : 251 opérations en 5 jours !

La campagne de stérilisation des chiens et des chats initiée pour la seconde fois par l’association américaine 4 Leaf Rover s’est déroulée du 6 au 10 mai derniers à côté de la clinique vétérinaire de Cay Hill à Sint Maarten.

Au terme de cette grande campagne de stérilisation à faible coût (25$ par animal) portée par le Dr Eddy Lee, l’association a tenu à saluer l’engagement des acteurs locaux : « Même si nous sommes fatigués, nous sommes également plus que reconnaissants envers les formidables bénévoles de l’île qui soutiennent nos efforts ». En comptabilisant le nombre d’opérations effectuées lors des campagnes de 2023 et 2024, 4 Leaf Rover aura stérilisé 540 animaux sur le territoire (plus de chiens que de chats cette année), grâce à une équipe de 9 vétérinaires et assistants formés aux États-Unis, renforcée par les acteurs locaux et soutenue par des sponsors du territoire. Et malgré l’intensité des 5 jours de campagne, 4 Leaf Rover a aussi réussi à sauver plusieurs animaux dont Maarten, chien adulte errant et malade, qui vivra désormais sa plus belle vie en Alabama. Les campagnes de stérilisation animale continuent du côté français avec l’association I Love My Island Dog. _Vx

