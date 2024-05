GENDARMERIE / Création d’une brigade mobile à Sandy Ground : trois gendarmes déjà sur le terrain

Depuis le 1er mai 2024, trois gendarmes occupent le terrain à Sandy Ground. Cette brigade mobile a pour vocation de marquer une présence de proximité de la gendarmerie.

Dans le cadre du plan de création des 239 nouvelles brigades de gendarmerie, annoncé par le président de la République en octobre 2023, des unités voient le jour un peu partout en Métropole et Outre-mer. C’est le cas à Saint-Martin.

A Sandy Ground, une brigade mobile a ainsi été créée avec la présence bientôt de six gendarmes ayant pour vocation à prolonger l’action de la gendarmerie sur un territoire identifié. Elle viendra renforcer les deux brigades de gendarmerie déjà existantes à Saint-Martin.

Les gendarmes ont pour mission d’aller au contact de la population, de faire de la prévention de proximité, d’apporter des conseils et de recueillir des plaintes. Le mot d’ordre de cette nouvelle brigade est la flexibilité comme nous l’explique le capitaine Emmanuel Bernard, officier adjoint chargé de la police judiciaire et du renseignement du COMGEND de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. « Nous sommes présents aujourd’hui (mercredi 15 mai, ndlr) à Sandy Ground pour présenter aux élus et aux représentants des différentes associations du territoire le principe du projet de la mise en place de la brigade mobile de Sandy Ground. Son rôle principal sera d’être au contact de la population avec un volet avant tout préventif. Nous souhaitons entretenir un lien très étroit entre les habitants du quartier, ses représentants, les commerçants et les associations. A terme, la brigade mobile sera composée de six gendarmes, cinq agents de la surveillance de la voie publique (ASVP) et cinq policiers territoriaux ».

En attendant de prendre possession de leurs nouveaux locaux le 15 août prochain à l’occasion de la fête de Sandy Ground, trois gendarmes sillonnent déjà les rues de Sandy Ground. Il s’agit du major Solange Thomas, qui après avoir passé quatre ans au sein de la brigade de Marigot, prend le commandement de la nouvelle brigade mobile de Sandy Ground avec à ses côtés l’adjudant Jean-Bastien Klimczak et le maréchal des logis-chef, Lionel Sabbadin. Les trois militaires seront rejoints bientôt par trois autres gendarmes actuellement en formation. _AF

196 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter