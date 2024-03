8 mars : De la danse et de la méditation pour célébrer les droits de la femme

À l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme le 8 mars prochain, le Centre Social Up Rising de Quartier d’Orléans organise l’événement « Twerke et Médite pour Ton Pouvoir ».

Cet événement, qui aura lieu ce vendredi 8 mars à 17h45 à Quartier d’Orléans, vise à encourager chaque femme à prendre possession de son corps et à affirmer sa féminité : un professeur expérimenté animera une session de danse autour du twerk, une forme d’expression corporelle qui permet de se connecter à sa féminité et de renforcer sa confiance en soi. La danse sera suivie par une session de méditation inspirée de l’art chinois des champs vibratoires. L’occasion d’apprendre à harmoniser son esprit et son corps pour une meilleure connexion avec soi-même. Cet atelier organisé par le Centre Social Up Rising de l’association Sèm Ta Route est ouvert à toutes les femmes de 18 ans et plus, désireuses de se ressourcer et de célébrer leur féminité. Les participantes sont invitées à se munir d’une paire de baskets, d’une serviette et d’une bouteille d’eau pour s’hydrater après l’effort. Rendez-vous ce vendredi 8 mars à partir de 17h45 à la Résidence Les Palmeraies à Quartier d’Orléans. _Vx

Infos et inscriptions : 0590877553 ou contact@semtaroute.com

