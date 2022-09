ASSOCIATIONS : Tout savoir sur les aides publiques existantes

La Collectivité via sa direction Vie Locale a créé une plaquette destinée aux associations afin de les informer en détails sur les aides publiques mises à disposition.

La plaquette « Infos Assos Saint-Martin » a été réalisée par la Collectivité de Saint-Martin dans le cadre du Contrat de ville déployé sur le territoire en partenariat avec l’État. Elle s’adresse aux associations loi 1901 et à l’ensemble des acteurs du secteur associatif dans le but de les informer sur les aides essentielles existantes qui touchent des domaines tels que la finance, l’embauche ou encore l’accompagnement. Toutes les coordonnées des principaux organismes apportant une aide aux associations saint-martinoises s’y trouvent. Ce support va en ravir bon nombre car certaines associations ne sont pas forcément au courant que des aides existent pour leur permettre d’évoluer. Trois appuis majeurs figurent dans la plaquette Infos Assos : appui financier, appui humain et appui technique. Une liste organisée suivant des thèmes principaux vous guide en fonction de vos activités associatives.

Côté financier, des subventions et appels à projets sont mis en place pour les associations qui œuvrent pour des thématiques transverses (sport, culture, social, jeunesse, agriculture, etc), l’éducation, l’égalité, la santé, la sécurité ou encore l’enfance, pour n’en citer que quelques-unes. Si au cœur de votre association, vous avez plutôt besoin d’un appui humain via les aides à l’emploi pour participer à la réalisation de votre projet associatif ou que vous avez simplement besoin de bénévoles, la plaquette Infos Assos vous sera également très utile. Et enfin, l’appui technique, dernier volet de la plaquette informative délivrée par la Collectivité en collaboration avec l’État vous guidera pour trouver les conseils et l’accompagnement qui vous manquaient pour mener à bien votre projet.

N’hésitez donc pas à contacter les services concernés afin de développer votre association dans les meilleures conditions possibles. Bravo à la Collectivité et à l’État pour cette belle initiative que de nombreuses associations attendaient. _Vx

Vous pouvez retrouver toutes les infos de cette plaquette disponible à la suite de notre faxinfo virtuel, sur notre version calameo digitale tous les jours, sur notre site faxinfo.fr

