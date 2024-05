AÉROPORT DE JULIANA : Le hall d’arrivée devrait être opérationnel d’ici la fin du 3ème trimestre 2024

La Princess Juliana International Airport Operating Company N.V. (PJIAE) annonce dans un communiqué des progrès significatifs dans le projet de construction du nouveau terminal.

Après l’ouverture de la zone d’enregistrement et du hall des départs en janvier 2024, l’accent est désormais mis sur l’achèvement du très attendu hall des arrivées. Celui-ci comprendra des systèmes de manutention plus efficaces pour une récupération plus rapide des bagages, des procédures d’immigration et de douane rationalisées pour minimiser les temps d’attente et des installations nouvelles pour une arrivée plus confortable des passagers. Cette phase III de la construction s’aligne sur l’engagement de PJIAE d’optimiser le flux de passagers. D’ici la fin du troisième trimestre 2024, l’ensemble de l’aérogare – y compris le hall des arrivées – sera opérationnel, bien à temps pour la période de pointe des fêtes de fin d’année qui débute en novembre prochain. « Nous sommes maintenant prêts à entamer le compte à rebours jusqu’à notre inauguration en novembre de cette année », précise Brian Ming, directeur général de l’aéroport de Juliana, avant de rajouter « Dans quelques mois, l’aéroport Princess Juliana brillera comme un diamant. Et Saint-Martin sera à nouveau l’une des principales destinations de la région. De plus en plus de passagers visiteront notre belle île, ce qui sera bénéfique pour l’ensemble de la communauté ».

Priorité à une expérience de voyage sans faille

Le PJIAE est conscient de l’importance de minimiser les perturbations au cours de cette phase finale. L’équipe se consacre à une planification minutieuse et à la collaboration pour s’assurer que les opérations aéroportuaires en cours ne sont pas affectées et que les voyageurs continuent à profiter d’une expérience de voyage aussi fluide que possible.

Les 80 ans de l’aéroport Princess Juliana

L’aéroport Princess Juliana s’apprête cette année à fêter ses 80 ans d’existence. Cet événement marquant est destiné à honorer le riche héritage de l’aéroport, qui relie les personnes et les cultures à travers le monde. « Avec un mélange de révérence historique et d’optimisme tourné vers l’avenir, la célébration du 80ème anniversaire sera une fête royale, reflétant l’engagement durable de l’aéroport en faveur de l’innovation, de l’efficacité et de la durabilité dans les années à venir », souligne Brian Ming. _AF

