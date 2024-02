DÉPLACEMENT : La présidente de la Commission de Régulation de l’Energie en visite à Saint-Martin

Le déplacement à Saint-Martin de la présidente de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) Emmanuelle Wargon, la semaine dernière, a été l’occasion de programmer une visite à la centrale de production de l’électricité de Saint-Martin (EDF) à Galisbay.

Bernadette Davis, 2ème vice-présidente en charge du Cadre de Vie et de la Transition écologique, a accompagné Emmanuelle Wargon et sa délégation sur le terrain, afin de discuter des enjeux relatifs à la production et la régulation de l’énergie sur le territoire de Saint-Martin.

Une rencontre préalable s’est tenue en Collectivité, le mercredi 21 février dernier, en présence du 1er vice-président Alain Richardson et de Bernadette Davis qui a ensuite accompagné la présidente de la Commission de Régulation de l’Energie sur l’ensemble des séquences programmées le jeudi 22 février. L’occasion pour les élus et Emmanuelle Wargon d’évoquer les défis liés à l’approvisionnement en énergie, à la transition vers des sources plus durables, à la gestion de la consommation et au renouvellement des équipements.

En effet, la CRE accompagne les Zones Non Interconnectées (ZNI) dans le développement de solutions alternatives face aux enjeux de coûts de production élevés et de la transition vers une énergie propre.

Les ZNI, telles que Saint-Martin, confrontées à des contraintes géographiques et climatiques uniques et dépendantes des combustibles fossiles pour leur production d’électricité, recherchent des alternatives énergétiques viables pour un avenir durable.

Une réunion de travail à la préfecture suivie d’une visite de l’écosite de Grandes Cayes à Cul-de-Sac où les enjeux de la gestion et du recyclage des déchets lui ont été présentés.

14 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter