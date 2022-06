Sécurité routière : 50 élèves de l’école Aline Hanson diplômés de l’attestation de première éducation à la route

Une nouvelle action de sensibilisation à la sécurité routière s’est déroulée lundi dernier à l’école primaire Aline Hanson de Sandy-Ground dispensée par l’association « Sécurité Routière SXM ».

Cette association soutenue par la Collectivité de Saint-Martin et l’Etat dans le cadre de la politique de la ville, intervient en milieu scolaire.

Depuis l’année dernière, ce sont 1121 écoliers issus des 8 écoles primaires publiques de Saint-Martin qui ont pu suivre une formation de 10 heures sur les gestes à respecter sur la route : 8 heures de théorie et 2 heures de pratique sur piste Routière.

422 attestations de première éducation à la sécurité Routière ont été remises aux classes de CM2, comme ici à l’école Aline Hanson, le lundi 20 juin.

Pour rappel, les objectifs de l’éducation à la sécurité routière à l’école sont d’apprendre les comportements qui permettent de se déplacer en sécurité et de faire face aux situations de danger.

L’APER valide de manière progressive l’acquisition de règles et comportements liés à l’usage de la rue et de la route et à la connaissance de leur justification. Elle est délivrée, au plus tard, aux élèves du cycle 3, de préférence en classe de CM2.

