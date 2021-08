Jeux Olympiques : A défaut de l’or, Teddy Riner se contentera du bronze

Teddy Riner a remporté sa quatrième médaille olympique à Tokyo, suite à sa victoire face au Japonais Hisayoshi Harasawa. Après le bronze en 2008, l’or en 2012 et 2016, le judoka guadeloupéen est allé chercher un nouveau podium au Japon. Il espérait l’or mais devra se contenter du bronze.

Dans l’une des deux petites finales de la catégorie des plus de 100 kg, Teddy Riner a vaincu le Japonais Hisayoshi Harasawa, comme lors des Jeux de Rio en 2016. Mais il s’agissait alors de la grande finale, celle qui avait valu au Français sa deuxième couronne olympique après celle conquise à Londres quatre ans plus tôt.

Le judoka guadeloupéen remporte donc à Tokyo la médaille de bronze, comme en 2008 à Pekin. «Bien-sûr, il y a de la frustration, mais aujourd’hui il faut retenir l’âge même si je pense que j’avais le niveau pour aller en finale, explique Teddy Riner après le combat. Je suis quand même content d’être aller au bout, d’avoir produit ce judo tout au long de la journée, ça me fait ma quatrième médaille olympique à 32 ans.»

Après son combat, il a adressé un message à ses proches et à ses supporters : «Je suis content, je suis fier. Quatrième médaille olympique, elle a son poids dans le palmarès et on va fêter!»