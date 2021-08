FOOTBALL : Le camp d’entraînement encadré par la Fondation du Real de Madrid Football Club débute aujourd’hui !

La Ligue de Football de Saint-Martin et la Fondation du Real de Madrid Football Club étaient réunies vendredi dernier à l’Hôtel Hommage à la Baie Nettlé pour présenter le camp d’entraînement tant attendu par les jeunes footballeurs saint-martinois qui débute ce lundi 2 août !

Marc Gérald Ménard, Secrétaire général de la Ligue de Football, Jean-Louis Richards, 1er Vice-président de la Ligue de Saint-Martin, Charles-Henri Palvair, Directeur de la Jeunesse et Sports de la Collectivité de Saint Martin et Brian Van Den Bergh, responsable de la Fondation du Real de Madrid Football Club pour les Antilles Françaises étaient présents lors du point presse.

Le camp d’entraînement réservé aux catégories U7, U10 et U13 (filles et garçons) se déroulera du 2 au 6 août, de 8h30 à 12h30 au stade Thelbert Carti à Quartier d’Orléans en présence de trois entraîneurs de la Fondation du Real de Madrid et trois éducateurs de Saint-Martin.

75 jeunes passionnés du ballon rond participeront ainsi à cette expérience unique et enrichissante d’un point de vue footballistique.

A noter que sur les 75 enfants inscrits, la Collectivité a pris à sa charge 50 places.

Lors du camp d’entraînement, chaque enfant se verra remettre un kit vestimentaire, ainsi que de nombreux cadeaux (1 ballon, sac à dos) et un certificat de participation.

A l’issue du stage, un joueur sera sélectionné et invité à participer au Real Madrid World Tournament de la Fondation à Madrid.

La Ligue de Football de Saint-Martin profite de l’occasion pour remercier l’ensemble de ses partenaires : La Collectivité de Saint Martin, le Club du Tourisme, L’Hommage Hôtel, Rapido Print, Dekra, Nagico, Monster Garage, Soccer 5 et Rancho del Sol. _AF