NATATION : Une quarantaine d’enfants apprennent à nager avec l’association Tous à l’Ô

Comme chaque année, l’association Tous à l’Ô propose le dispositif « J’apprends à nager » sous forme de stages répartis sur les différentes vacances scolaires à destination des enfants des quartiers prioritaires afin qu’ils apprennent à nager et à se sentir comme des poissons dans l’eau.

Du 12 au 23 février derniers, une quarantaine d’enfants issus de Quartier d’Orléans ont ainsi pu découvrir les joies de la natation sur la plage du Galion durant le premier stage de l’année « Savoir Nager ». Porté par Boris Villemin de l’association Tous à l’Ô, le dispositif du ministère des sports fait la joie des petits nageurs en herbe qui vont acquérir le temps du stage les compétences requises pour se déplacer dans l’eau en toute sécurité. En collaborant avec l’association Sèm Ta Route de Quartier d’Orléans, le stage de février 2024 a accueilli une quinzaine d’enfants du Centre Social Up Rising, structure interne de l’association Sèm Ta Route, et deux éducatrices qui ont prêté main forte pour la gestion des groupes sur le sable, les échanges et le déroulé du programme de chaque journée. Le partenariat entre Sèm Ta Route et Tous à l’Ô n’est pas nouveau, les deux structures travaillent ensemble à l’année, tous les mercredis après-midi, avec un seul objectif : apprendre aux enfants à nager. « Nous investissons dans le développement global de nos enfants et leur donnons les outils nécessaires pour réussir dans la vie » nous confiait une représentante de l’association de Quartier d’Orléans. Les petits du Centre Social Up Rising ont rejoint leurs camarades de l’école Omer Arrondell de Quartier d’Orléans qui participaient également à ce premier volet d’initiation à la nage grâce à la subvention de la Collectivité de Saint-Martin. Comme d’habitude, le transport de bus fut mis en place par l’association Tous à l’Ô, venant chercher les enfants chaque matin à Quartier d’Orléans pour les y reconduire après la session de natation. Encadrés par des maîtres-nageurs diplômés d’État, les enfants ont passé le test fédéral « sauv’nage » au terme de leur stage. La vingtaine de nouveaux nageurs qui ont réussi ce test avec brio sont désormais inscrits sur le site de la Fédération Française de Natation, confirmant leur statut de licencié. Si à l’avenir, ces enfants désirent passer un concours qui requiert cette licence dans leur parcours professionnel, celle-ci sera déjà validée. Les autres qui n’ont malheureusement pas passé le test repartent néanmoins avec une attestation d’apprentissage et de participation au stage « Savoir Nager ». La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée vendredi dernier en matinée sur la plage du Galion avec des enfants plus heureux que jamais, fiers d’avoir mené à bien cette aventure aquatique passionnante. Chaque année, sur un territoire insulaire qui manque d’infrastructures d’apprentissage à la natation, plus de 150 enfants sont concernés par les stages mis en place par l’association Tous à l’Ô. _Vx

