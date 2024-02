SÉCURITÉ-PREVENTION / CLSPD : Plusieurs dispositifs déployés sur le territoire

Depuis 2022, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Saint-Martin a déployé une nouvelle dynamique ayant vocation à inscrire des actions de terrain visibles et à lutter efficacement en faveur de la tranquillité publique.

Les projets de vidéoprotection, fourrière automobile et création du Conseil des familles sont lancés !

Le CLSPD pilote également des projets majeurs pour la sécurité, la tranquillité et l’aide aux habitants :

• La réhabilitation, modernisation et extension de la vidéo protection sur l’ensemble du territoire, avec un démarrage des travaux au second semestre 2024 et une installation finalisée courant 2025, offrira à la police territoriale et la gendarmerie un outil stratégique de surveillance et de contrôle.

• L’ouverture de la fourrière automobile, opérationnelle au 1er semestre 2024, sera un moyen de sanctionner le non-respect du code de la route.

• La relance du Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles est programmée au 1er semestre 2024, au service des familles en difficulté.

• La nouvelle plate-forme de réinsertion des personnes sortant de prison et des personnes placées sous le joug de justice, sera effective au 2nd semestre 2024 pour un accompagnement personnalisé en faveur de la réinsertion.

Parmi les travaux qui seront menés en 2024, le CLSPD prévoit de définir sa « Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ». Cet outil sera utile au déploiement du plan territorial de la sécurité et prévention et sera lancé avant le mois de juin 2024.

Un diagnostic local de sécurité permettra de dresser un état des lieux de la délinquance et d’appréhender les besoins liés à la prévention.

Dans la perspective de la mise en place des nouveaux Conseils de quartiers en mars prochain, le CLSPD proposera une « charte d’engagement pour la tranquillité publique », entre institutionnels et membres de la société civile. L’objectif est de pouvoir engager des actions répondant aux besoins spécifiques des personnes rencontrant des difficultés dans les quartiers.

