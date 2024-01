MICRO-TROTTOIR : Comment jugez-vous le début de la haute saison en termes de fréquentation ?

Mathieu (magasin Pixel)

« Le magasin Pixel a ouvert ses portes récemment, plus précisément en octobre 2023. Le début de la haute saison touristique ne me concerne pas trop, je travaille plutôt avec les professionnels et les habitants de Saint-Martin et non avec les touristes de passage. Je suis relativement satisfait du début de mon activité qui doit continuer à se développer. De plus en plus de clients viennent me voir à la boutique. Il y a beaucoup de passages rue de Concordia. J’invite les gens à venir découvrir mon magasin spécialisé comme son nom l’indique dans l’informatique, Multimédia, Gaming PC, accessoires, maintenance et réparation des ordinateurs et d’autres services en relation toujours avec l’informatique ».

Françoise (boutique Beach Party)

« Sincèrement, je suis très satisfaite du début de la haute saison touristique. C’est toujours agréable de travailler avec des clients qui ont le sourire. Ils sont vraiment adorables. Le commerce a bien repris depuis mi-novembre. J’ai la chance d’avoir des clients fidèles de Saint-Martin, Martinique, Guadeloupe et Saint-Barth, sans oublier les touristes de passage ou ceux qui viennent me revoir chaque année. Le centre-ville de Marigot a retrouvé un certain dynamisme. Certes, ce n’est pas la grande foule tous les jours mais les gens qui viennent nous voir sont beaucoup plus consommateurs. A Beach Party, nous proposons des articles de plage, surtout des maillots de bain ainsi que des textiles, pantalons et chemises qui font le succès du magasin ».

Yann (boutique Ici Paris, président de l’association des commerçants de Marigot)

« Pour l’instant, tout va bien ! Le mois de décembre a été très bon, à l’inverse d’octobre et novembre qui ont été beaucoup plus difficiles. Depuis le début des festivités de fin d’année, la clientèle touristique a été plus nombreuse que lors des années précédentes. Ce qui est une bonne chose pour l’économie locale. Sinon, nous avons de grands projets pour 2024 avec l’accentuation des nocturnes de Marigot pour l’ensemble des commerçants du centre-ville qui resteraient ouverts jusqu’à 19 heures, les jeudis et vendredis soirs ou bien les vendredis et samedis soirs tout au long de la saison touristique. Enfin, avec l’Office de Tourisme, nous allons remettre en place les Jeudis de la Marina. Nous aurons l’occasion d’en reparler très prochainement». _AF

