SERVICE CIVIQUE : La CAF recherche deux volontaires en service civique à SXM

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Guadeloupe et de Saint-Martin recrute deux volontaires en Service Civique dont la mission consistera à orienter les publics allocataires et partenaires, à les accompagner au sein des espaces numériques CAF et à faire de la pédagogie autour de l’utilisation du site internet de la CAF, le tout au centre d’accueil de Saint-Martin.

Si améliorer la société est un défi permanent, s’engager permet d’agir sur le monde tout en apprenant sur soi. Entre 16 et 25 ans et jusqu’à 30 ans en cas de handicap, le Service Civique offre la garantie d’une expérience unique pour aider les autres et gagner en confiance. Le service civique permet de s’investir le temps d’une année auprès des autres pour une mission d’intérêt général. Les compétences acquises peuvent être valorisées dans le parcours de formation et professionnel du volontaire. Il n’y a aucune condition de diplôme ou d’expérience. Seule compte la motivation de s’engager dans une mission d’intérêt général, au service de la société dont la population saint-martinoise et les allocataires de la CAF pour les missions qui nous concernent ici : Vous êtes âgé(e)s de 18 à 25 ans, vous êtes motivé(e), sérieux(se) et désireux(se) de vivre une expérience professionnelle en accompagnant les autres sur les outils numériques? Vous souhaitez connaître un nouveau cadre d’engagement pour gagner en confiance et en compétences? Alors, rejoignez la CAF pour une mission de service civique au centre de Saint-Martin à compter du mois de mars 2024. Familiarisé(e) à toutes les formes de digital, vous pourrez rejoindre nos équipes pour faciliter l’accès aux droits par la facilitation numérique et promouvoir et accompagner l’accès aux droits. Au cœur de la mission des deux services civiques proposés par la CAF:

accompagner les publics (allocataires, bailleurs, tiers) dans leurs démarches numériques au sein des espaces multi-services de la CAF et par téléphone, promouvoir le site internet caf.fr et l’application mobile auprès de ces publics, participer à l’animation d’ateliers numériques au sein des espaces multi-services, contribuer à la prise de rendez-vous pour l’accompagnement numérique dans les espaces multi-services et enfin, développer l’autonomie numérique des publics CAF. En résumé, participer activement à la réponse apportée aux besoins de la population saint-martinoise en matière d’accès aux droits. Les missions ont d’une durée de 8 mois à raison de 28 heures d’activités par semaine. L’indemnisation mensuelle sera de 610€ quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat, dont 496,93€ sont financés par l’État et 113,02€ par l’organisme d’accueil. Il s’agit de vivre et de s’enrichir de nouvelles expériences, pour soi, mais aussi pour aider les autres, au service du collectif. _Vx

Pour plus d’informations et candidature : www.service-civique.gouv.fr

Sur le site service civique, le/la candidat/e doit rechercher les offres de la CAF Guadeloupe

Lien raccourci vers la mission proposée par la CAF : https://t.ly/rovOE

