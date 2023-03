MUSIQUE : Retour en images du SXM Festival 2023

Après une effervescence sans précédent sur les différents sites du SXM Festival qui se tenait sur cinq jours, l’heure est au bilan… plus que positif.

La sixième édition du festival de musique électronique qui avait lieu du 8 au 12 mars a rassemblé autant de festivaliers que l’édition précédente, à savoir entre 4.000 et 5.000 personnes.

En comptant les évènements organisés autour du festival, ce ne sont pas moins de 10.000 entrées qui ont été vendues, certains festivaliers ayant cumulé plusieurs billets pour assister aux nombreuses fêtes proposées par le SXM Festival comme la panorama 2, la boat party ou la catamaran cruise. Avec des grands noms de la scène électronique comme Black Coffee, Marco Carola, Camelphat, Rodriguez Jr, Dubfire, Raresh, Sonja Moonear, la liste est bien trop longue pour tous les citer. Les performances ont été néanmoins magistrales, que ce soit sur la sublime Arc Stage ou l’Ocean Stage d’Happy Bay, qui valait le déplacement en termes de créations artistiques et d’illuminations. Cette année encore, l’environnement singulier du SXM Festival a réussi à se démarquer avec une décoration qui force l’admiration. Le site du Bôho Beach Club n’a pas non plus désempli en cinq jours de festival où les amoureux de la fête ont dansé sous le soleil jusqu’au crépuscule. Avec plus de cinquante nationalités représentées lors de cette sixième édition, contre trente-quatre l’année dernière, le SXM Festival contribuait à nouveau pleinement à l’économie locale, à la promotion de la destination et à sensibiliser les festivaliers aux gestes écoresponsables tout en leur permettant de découvrir des produits typiquement antillais. Le multiculturalisme ambiant lors de la villa party à la Sandy Lane de Terres Basses prouvait une nouvelle fois l’esprit rassembleur qu’inspire le SXM Festival.

Les prestations des artistes, qui se sont réjouis de leur séjour et de leur participation au festival, ont été remarquables et remarquées. Dans une ère où les réseaux sociaux ont une place prédominante aux quatre coins du monde, la visibilité du SXM Festival laisse rêveur : 250.000 personnes touchées par jour sur les différentes plateformes. Forte du succès de cette sixième édition, l’organisation, menée par Krystel et Julian Arbia, s’attelle déjà à la préparation du SXM Festival 2024 qui réservera encore plus de surprises, de grands DJs et un avenir prospère pour le territoire de Saint-Martin. _Vx

