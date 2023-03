VIE LOCALE : Randonnée Aquatonic ce samedi à Grand-Case

Dans la continuité des différents projets pédagogiques de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation suivie par neuf futur.e.s maîtres-nageur.se.s, Esteban Despoullains propose une randonnée Aquatonic en trois sessions ce samedi matin à Grand-Case.

Avec pour objectif de faire valider les deux premières unités capitalisables du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation qui visent à encadrer tout public lors de la mise en œuvre d’une animation conçue par chaque candidat.e, Esteban a décidé de marier deux disciplines aquatiques : le longe côte et l’aquagym. La matinée qui débutera à 8h avec l’accueil du public et les explications de la randonnée en elle-même se déroulera en trois temps. Le futur maître-nageur a choisi de diviser son projet en trois sessions d’aquatonic : la première sera lancée à 8h15 jusqu’à 9h15, la seconde aura lieu de 9h30 à 10h30 et la troisième clôturera la manifestation sportive de 10h45 à 11h45. Une collation et un rafraîchissement seront offerts aux participants de chaque séance. L’évènement est gratuit et ouvert à toute personne ayant plus de 18 ans. En famille, entre amis, en couple ou en solo, toutes les générations adultes peuvent participer à l’activité. Le rendez-vous est donc fixé à 8h sur la plage à gauche du Grand-Case Beach Club ce samedi 25 mars. Grâce à l’association Tous à l’Ô, la Collectivité et le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive Antilles Guyane (CREPS) dont ce dernier encadre la formation, Esteban Despoullains s’attelle aux derniers préparatifs de son projet afin de recevoir le public dans les conditions les plus optimales. Pour celles et ceux qui désirent simplement assister à l’évènement pour soutenir Esteban dans l’obtention des deux premiers modules de son Brevet Professionnel, vous êtes les bienvenus ! _Vx

Afin d’aider Esteban à organiser au mieux son projet, les participants potentiels sont invités à s’inscrire à la session de leur choix via le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/1PNsnXjxgRhoZfp9Z3hVUBC1m0xYw-2Xn2azEKt61e04/edit

Pour les plus pressé.e.s, voici un lien raccourci : https://vu.fr/qlkm

