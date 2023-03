Sport mécanique : Le Motocross Race Day reprend ce dimanche 26 mars

Le club SXM Motocross organise son troisième évènement Race Day Saison 2 ce dimanche à partir de 10h sur le Motocross Park de Bellevue.

La SXM Motocross Race Day #4 s’adresse aux pilotes locaux ainsi que ceux de Saint-Barthélemy et de Guadeloupe. Toutes les tranches d’âge et catégories seront représentées : enfant, ado, adulte, débutant ou professionnel, que ce soit sur quad ou motocross. Les passionnés de vitesse dans un cadre sécurisé pourront démontrer tout leur talent. Lors de cette belle journée conviviale en perspective dont l’ambiance musicale sera assurée par DJ The Edge, des stands de restauration seront disponibles au public, nourriture locale et barbecue, snack-bar et limonade fraiche confectionnée par Christelle. L’entrée est gratuite pour celles et ceux qui désirent assister au spectacle. RDV au terrain de Bellevue ce dimanche 26 mars à partir de 10h. _Vx

14 vues totales, 14 vues aujourd'hui