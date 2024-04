ÉDUCATION : Travaux d’urgence à l’école Ghislaine Rogers

La Collectivité de Saint-Martin s’est engagée à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les travaux d’aménagement nécessaires pour permettre aux élèves et personnels de l’école maternelle Ghislaine Rogers de Grand-Case d’être accueillis dans de meilleures conditions.

Suite à la contestation syndicale occasionnant un accueil réduit des enfants (voir notre édition du 16 avril), Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente en charge de l’Éducation, et son équipe ont suivi avec attention la situation et rencontré à plusieurs reprises les organisations syndicales, afin d’apporter des solutions satisfaisantes et compatibles avec la règlementation. Lundi 22 avril dernier, une délégation conduite par l’élue et le directeur général des services, Albert Holl, s’est rendue sur place à la rencontre des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et des syndicats. Sur les 10 points de revendication, la Collectivité s’est engagée à traiter les demandes dans des délais compatibles avec la commande publique. Parmi les revendications conditionnant la fin du blocage et la réouverture de l’école, les organisations syndicales demandaient l’installation d’une salle modulaire destinée au repos des personnels et de huit brasseurs d’air. Quatre d’entre eux sont déjà en place et les quatre autres devaient être installés vendredi dernier si les interventions n’étaient pas ralenties par le mouvement de grève qui entravait l’accès au dépôt de la délégation au cadre de vie. L’installation de la salle modulaire de repos demande un délai plus important, mais le projet pourrait se concrétiser avant la fin de l’année scolaire. Deux salles modulaires supplémentaires avec sanitaires seront quant à elles livrées et installées à la rentrée de septembre 2024, toujours dans le respect des règles inhérentes aux procédures d’achat public. Le nombre insuffisant d’accompagnants au service des élèves porteurs de handicap (AESH) a également été soulevé. Cette prise en charge relève de la compétence du Rectorat, si bien que la vice-présidente et son équipe rencontraient la rectrice d’Académie, vendredi 26 avril, afin de lui exposer les besoins. Afin de permettre aux enfants de reprendre l’école et soulager les parents, la Collectivité enjoint les syndicats de la rejoindre à mi-chemin et de stopper le blocage de l’école Ghislaine Rogers, au plus vite. L’école Elie Gibs de Grand-Case, autre établissement concerné par les mouvements de grève initiés ici par les parents d’élèves (voir Faxinfo du 22 avril), a rouvert ses portes jeudi dernier. À suivre… _Vx

245 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter