PROMOTION : La Collectivité de St-Martin présente à la foire de Paris du 1er au 12 mai !

Après le salon de l’agriculture au mois de mars, la Collectivité de Saint-Martin participera à la Foire de Paris, du 1er au 12 mai 2024.

La Foire de Paris fête cette année son 120ème anniversaire, une occasion pour la Collectivité de Saint-Martin de mettre en lumière ses atouts et savoir-faire sur cet événement incontournable dans la capitale.

La Foire de Paris représente une opportunité unique pour un territoire de valoriser ses atouts touristiques et économiques au cœur d’un dispositif de grande ampleur réunissant chaque année plus de 400 000 visiteurs.

Durant ces 12 jours d’échanges, Saint-Martin va pouvoir mettre en lumière sa gastronomie, sa culture, son attractivité et ses nombreux potentiels économiques. Avec la CCISM et l’Office de Tourisme à ses côtés, la Collectivité de Saint-Martin a choisi de participer à l’événement en partenariat avec la Collectivité et la CEM de St Barthélemy. L’économie du territoire sera ainsi mise en valeur grâce à la plateforme dédiée aux entreprises françaises et internationales permettant de développer du réseau et de présenter ses atouts.

La Foire de Paris, c’est 400 000 visiteurs, mais c’est aussi 1300 exposants et plus de 3500 marques valorisées sur une surface événementielle de 100 000 m2 d’exposition.

Chaque année, la foire de Paris attire plus de 600 journalistes, entrainant 900 retombées dans la presse nationale et génère un chiffre d’affaires de 261 Millions d’euros. Ces chiffres justifient à eux-seuls la présence de la COM qui doit utiliser ces grands salons internationaux pour se faire connaître et mettre en avant ses savoir-faire.

Plusieurs entreprises locales accompagneront la délégation portée par la collectivité de Saint-Martin, côté produits, vous y trouverez la gamme de vêtements et d’accessoires de SXM one Island, Love Concept (hôtel, boat charter, location de voiture, prêt-à-porter et produits dérivés estampillés), les confitures et produits transformés issus de la ferme certifiée biologique Golden Grove Farm et les saveur caribéennes de Chez Ginette, gagnante de la catégorie Authentic Star du Festival de la Gastronomie 2023. Pour représenter les services, seront présents à la Foire de Paris le cabinet de conseil en cession et acquisition de commerces et d’entreprises, Cabinet Michel Simond et l’Agence D-Calé, spécialisée en événementiel et voyages d’affaires.

Le Conseil exécutif doit statuer très prochainement sur le montant octroyé par la Collectivité à ce déplacement. Le président Louis Mussington, conscient des besoins et de la nécessité d’accroître le rayonnement de Saint-Martin et ses entreprises, fera le déplacement sur la foire de Paris.

