FORMATION : Sélections régionales aux Olympiades des Métiers

Le Conseil Régional de la Guadeloupe en partenariat avec la Région Académique Guadeloupe et le GIP DAIFI (réseau de formation professionnelle) organise les Olympiades Régionales des Métiers. Si les sélections se clôturaient le 12 novembre dernier, il est encore possible de déposer son dossier de candidature par la CCISM.

L’objectif de cette compétition est d’aller chercher l’excellence auprès des jeunes, afin qu’ils mettent en avant leurs compétences techniques et manuelles, pour enrichir leur savoir-faire et leur savoir-être. La Région Guadeloupe lance ici un véritable défi à la jeunesse saint-martinoise. Qui peut participer ? Tous les jeunes de 16 à 29 ans au moment de la compétition des olympiades régionales des métiers 2024 quels que soient la formation et le statut : apprenti, alternance, élève, étudiant, salarié, demandeur d’emploi. Aucun diplôme n’est requis. Lors de cette compétition, les meilleurs jeunes mesureront leur excellence dans plusieurs catégories de métiers. Le défi est de réaliser des œuvres imposées sur un sujet technique et dans un temps limité. Ils font ainsi la démonstration de leurs compétences et de la qualité de leur formation, tout en faisant preuve de qualités humaines et d’un esprit d’équipe. Les olympiades régionales des métiers permettent de donner une vision globale et concrète des métiers et des compétences d’aujourd’hui dans certains secteurs de l’économie locale. À ce titre, la priorité sera donnée aux métiers pour lesquels les conditions matérielles et les moyens humains sont réunis. La liste des métiers concernés est donc la suivante : construction (installation électrique, peinture), services (soins esthétiques, coiffure, service à la personne), arts (mode et création), saveurs (pâtisserie, confiserie), industrie (maintenance des matériels et des véhicules nautiques, réfrigération technique), végétal (jardinier paysagiste, art floral), hôtellerie-restauration (cuisine), mobilité (technologie automobile), communication et numérique (administration des systèmes et des réseaux informatiques). Les métiers représentés seront l’occasion d’offrir aux jeunes saint-martinois de 16 à 29 ans l’opportunité de montrer et renforcer leurs compétences, tout en valorisant leurs futures activités professionnelles et la qualité de leur formation. À gagner, des stages d’exception et du matériel professionnel.

De plus, les vainqueurs auront l’honneur de représenter leur région à la compétition nationale des Worldskills 2025 à Marseille. Les jeunes intéressés peuvent contacter la CCISM qui se fera le relais pour leur inscription. _Vx

Infos : formation@ccism.com

