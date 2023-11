OCTOBRE ROSE – BEACH TENNIS / Tournoi de Raquettes Roses : Près de 1.000€ récoltés pour le service d’oncologie

Si l’évènement sportif caritatif a dû être reprogrammé en dernière minute pour des raisons météo, le succès du Tournoi des Raquettes Roses organisé le mercredi 1er novembre a bel et bien été au rendez-vous.

Organisée dans le cadre du mois de prévention contre le cancer du sein « Octobre Rose » par le KKO Beach Club en partenariat avec la CPTS de Saint-Martin et TCISM, la compétition s’est déroulée sur la plage de la Baie Orientale. Avec une liste des inscriptions qui affichait complète plusieurs jours avant la manifestation, le tournoi de raquettes roses s’est vu affronter 24 participantes, dans une ambiance que les joueuses ne sont pas prêtes d’oublier de sitôt. Solidarité, fair-play, convivialité, partage, les compétitrices ont redoublé d’effort sur les terrains de beach tennis en soutien à la cause. Au terme du tournoi, ce sont Fanny et Violaine qui se hissent sur la première marche du podium dans le tableau principal, suivies par le duo Maelys et Eugénie pour la seconde place. Ksénia et Claire gagnent quant à elles le tableau consolante. Bravo à toutes ses joueuses qui ont offert au public un spectacle sportif divertissant et énergique, en portant haut les couleurs roses symboliques de cet évènement caritatif. Le volet de prévention a également été déployé sur site avec la mise à disposition de flyers informatifs sur la prévention au cancer du sein, l’autopalpation et à l’importance du dépistage précoce pour traiter la maladie le plus tôt possible. De nombreux lots attractifs furent généreusement donnés par les sponsors pour alimenter la tombola dont les tickets se sont vendus comme des petits pains chauds : prêt-à-porter, petit électroménager, boombox, serviettes de plage, bon-repas, voucher d’initiation, etc. L’équipe organisatrice tient à remercier les partenaires : Buzz, Pixel, Aroma, Orange Fever, Ô soleil, l’Usine, Grand Case Beach Club, Discover Cross Feet, Win Adventures, Pomponette, Coif ‘O Soleil, Goldfinger, TCISM et la CPTS. Grâce au tournoi Raquettes Roses, 946 euros de dons ont été récoltés et seront reversés au service d’oncologie du centre hospitalier Louis-Constant Fleming. Encore une immense bravo pour cette initiative sportive et solidaire ! _Vx

