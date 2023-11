CONTINUITÉ TERRITORIALE / Vacances de Noël : LADOM rembourse un billet d’avion aller-retour pour les étudiants ultramarins

L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) annonçait cette semaine le remboursement d’un billet d’avion aller-retour pour permettre aux étudiants ultramarins de passer les vacances de Noël ou d’été en famille, dans le cadre du Passeport pour la Mobilité des Études (PME).

Cette mesure s’inscrit dans les décisions du Comité Interministériel des Outre-mer présentés en juillet dernier dans le cadre de la continuité territoriale. À l’occasion des vacances de Noël et d’été, LADOM met à disposition un billet d’avion aller-retour pour les étudiants ultramarins. « Symboliquement, Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, a voulu que cette première mesure puisse profiter aux jeunes étudiants ultramarins accompagnés par l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité. Elle doit leur permettre de passer des moments en famille en cette fin d’année ou d’effectuer un stage », précise LADOM. Cette aide concerne les néo-bacheliers et étudiants âgés de 26 ans maximum, résidents en Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Réunion ou Mayotte, rattachés à un foyer fiscal ne dépassant pas les 26.631€ sur le dernier avis d’imposition. Ce dispositif entre dans la lignée des missions renforcées de LADOM qui se poursuivront en 2024. Il s’agit d’une prise en charge à 100% par LADOM, du voyage aller-retour (Hexagone-DROM) des étudiants ultramarins à compter des vacances de Noël ou d’été. Pour cette fin d’année 2023, la prise en charge financière s’effectuera sur la base d’un remboursement. Pour Saint-Barthélémy les élèves lycéens relevant du second cycle de l’enseignement secondaire peuvent également prétendre à l’aide Passeport Mobilité Études. En 2022, ce dispositif a permis de donner un « coup de pouce » à 9.276 étudiants (dont 83% de boursiers) pour un total de 16.191 trajets et un budget de 14.84M€. Étant précisé que le Passeport pour la mobilité des études n’est pas le seul dispositif « coup de pouce » s’adressant à des étudiants. LADOM pilote deux autres dispositifs plus récents : le Passeport mobilité en stage professionnel et Cadres d’avenir Mayotte et Guadeloupe / Saint-Martin qui ont respectivement déjà permis d’aider 480 étudiants ultramarins en 2023. _Vx

Infos : www.ladom.fr

